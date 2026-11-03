EU-Zoll senkt Bestellungen bei Temu und Shein um 49 Prozent

Seit dem EU-Pauschalzoll vom 1. Juli bestellen 49 Prozent der Kunden weniger bei Plattformen wie Temu, Shein und AliExpress. Neue Gebühren könnten den Trend verstärken.

Der Einkauf bei den Online-Plattformen Temu, Shein und AliExpress verliert deutlich an Reiz für europäische Verbraucher. Seit der Europäische Union am 1. Juli einen Pauschalzoll von drei Euro auf Billigimporte aus Drittstaaten eingeführt hat, haben 49 Prozent der bisherigen Kunden aus Fernost ihr Bestellverhalten reduziert. Diese Entwicklung zeigt der neue Consumer Check des Handelsverband s, der von Reppublika Research durchgeführt wurde.

Zollmaßnahmen verändern Kaufverhalten

Die Daten belegen eine direkte Reaktion der Konsumenten auf die neuen regulatorischen Rahmenbedingungen. Während 42 Prozent der Befragten ihr Verhalten unverändert beibehielten, bestellten vier Prozent sogar häufiger als zuvor. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer, konkret 53 Prozent, hat durch die neuen Regeln höhere Preise oder zusätzliche Kosten wahrgenommen. Der europaweite Pauschalzoll wirkt somit unmittelbar auf das Marktverhalten ein.

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Rainer Will, Geschäftsführer des unabhängigen Handelsverbands, begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich. Er betont, dass wenn Billig-Importe aus Drittstaaten nicht mehr kostenfrei in den europäischen Markt geliefert werden können, sich dies zwangsläufig auf das Bestellverhalten auswirke. Eine höhere Kostenwahrheit helfe zudem dem heimischen Handel, da die versteckten Subventionen im Preis nun transparent werden.

Platzierung der Plattformen und Demografie

Insgesamt haben 40 Prozent der Österreicher in den vergangenen zwölf Monaten bei zumindest einer der abgefragten Fernost-Plattformen eingekauft. Temu liegt mit einem Marktanteil von 30 Prozent klar vorn, gefolgt von Shein mit elf Prozent. Alibaba bzw. AliExpress erreicht neun Prozent, während TikTok Shop auf sechs Prozent kommt. Besonders junge Menschen nutzen diese Angebote intensiv.

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Mehr als die Hälfte der Generation Z hat dort im vergangenen Jahr bestellt. Gleichzeitig geben 60 Prozent der jungen Fernost-Kunden an, seit Einführung des EU-Zolls weniger einzukaufen. Zwischen Männern und Frauen zeigen sich deutliche Unterschiede: Während 58 Prozent der befragten Kundinnen ihre Bestellungen reduziert haben, sind es bei den Männern nur 40 Prozent.

Paketmengen brechen ein und Gebühren steigen

Die Ergebnisse des Consumer Checks decken sich laut Handelsverband mit der Entwicklung der tatsächlichen Paketmengen im Land. Laut Angaben der Österreichischen Post ist die Zahl der Fernost-Pakete im dritten Quartal um rund 30 Prozent eingebrochen. EU-weit sank die Zahl niedrigwertiger Direktsendungen aus Drittstaaten sogar um fast zwei Drittel.

Seit dem 1. November gilt zusätzlich eine EU-weite Bearbeitungsgebühr von zwei Euro pro Warenposition bei Onlineimporten aus Nicht-EU-Ländern. Diese Union Handling Fee soll insbesondere die Kosten der Zollbehörden abdecken. Auch diese neuen Kosten könnten das Einkaufsverhalten weiter verändern und den Trend zu weniger Käufen bei diesen Plattformen verstärken.

Kritik an nationaler Paketsteuer und Zukunft

Laut Umfrage wollen 31 Prozent der Fernost-Kunden künftig weniger bei Temu und Co. bestellen. 28 Prozent planen, verstärkt bei österreichischen oder anderen europäischen Händlern einzukaufen. Nur 15 Prozent gehen davon aus, dass sich an ihrem Einkaufsverhalten nichts ändert. Weniger zufrieden ist der Handelsverband jedoch mit der österreichischen Paketsteuer, die seit dem 1. Oktober für große Versandhändler gilt.

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Diese Abgabe beträgt inklusive Umsatzsteuer 2,40 Euro pro Packerl und trifft Händler mit mehr als 100 Millionen Euro inländischem Versandhandelsumsatz. Die Österreichische Post hat seit Einführung der nationalen Abgabe einen Rückgang des allgemeinen Paketvolumens um rund zehn Prozent festgestellt. Rainer Will bezweifelt, dass dies zu mehr Einkäufen in heimischen Geschäften führt.

Die Online-Umsätze brechen nicht ein, nur die Bestellfrequenz geht deutlich zurück, da vier von zehn Kunden ihre Bestellungen nun bündeln. Der Handelsverband fordert daher eine Rücknahme der österreichischen Paketsteuer. Es gebe keinen sachlichen Grund, zusätzlich zum 3-Euro-Pauschalzoll und der neuen 2-Euro-Paketgebühr eine standortschädliche nationale Steuer einzuführen, die Inflation befeuert.