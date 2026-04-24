EU-Ziel gefährdet: Verkehrstote in Österreich steigen

Die EU strebt eine Halbierung der Verkehrstoten bis 2030 an, doch Österreich verzeichnet einen Anstieg. Ein Bericht zeigt die Herausforderungen und die unterschiedliche Entwicklung in Europa.

Die Europäische Union hat sich ehrgeizige Ziele zur Reduzierung von Verkehrstote n und schweren Verletzungen gesetzt. Bis zum Jahr 2030 soll die Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr gegenüber dem Basiswert der Jahre 2017 bis 2019 halbiert werden.

Aktuelle Entwicklungen zeigen jedoch, dass dieses Ziel zunehmend in Gefahr gerät. Ein Bericht der EU-Kommission aus dem Februar verdeutlicht die Herausforderungen bei der Umsetzung dieser ambitionierten Strategie. Im Jahr 2024 verlor man in den 27 EU-Mitgliedsstaaten rund 19.400 Menschen durch Straßenverkehrsunfälle. Dies stellt zwar einen Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zum Basiswert dar, liegt aber noch deutlich hinter dem erforderlichen Fortschritt zurück, um das 2030er Ziel von etwa 11.580 Verkehrstoten zu erreichen.

Laut David Nosé, Verkehrstechniker beim ÖAMTC, sind dafür 'große Anstrengungen erforderlich'. Österreich befindet sich in dieser Entwicklung leider nicht auf dem richtigen Weg. Um die EU-Vorgaben zu erfüllen, müsste das Land einen Zielwert von 207 Verkehrstoten erreichen. Die tatsächliche Situation sieht jedoch anders aus.

Die Entwicklung innerhalb Europas ist sehr heterogen. Lediglich sieben Staaten, darunter Polen, Griechenland und Dänemark, haben bereits das Zwischenziel erreicht. In einer Reihe von Ländern, wie Österreich, Frankreich und Spanien, stagniert die Entwicklung. Besonders besorgniserregend ist die Situation in Portugal, Irland und den Niederlanden, wo die Zahl der Verkehrstoten in den letzten Jahren sogar gestiegen ist.

Ein auffälliger Trend zeigt sich bei einem Vergleich der europäischen Regionen: Während osteuropäische Staaten teilweise deutliche Fortschritte verzeichnen, weisen nord- und mitteleuropäische Länder im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße weiterhin bessere Werte auf. Diese Diskrepanz unterstreicht die Bedeutung lokaler Faktoren und spezifischer Herausforderungen bei der Verbesserung der Verkehrssicherheit. Im Jahr 2025 wurden in Österreich insgesamt 397 Verkehrstote registriert, was einem Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Es ist derzeit noch unklar, ob es sich hierbei um eine vorübergehende Schwankung oder um eine langfristige Trendwende handelt. Trotz dieser besorgniserregenden Entwicklung gibt es auch positive Aspekte zu berücksichtigen. Österreich verfügt über ein sicheres Autobahnnetz, einen hohen Anteil moderner Fahrzeuge und eine gut ausgebaute medizinische Versorgung. Dennoch ist es wichtig, die Ursachen für den Anstieg der Verkehrstoten zu analysieren und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu ergreifen.

Ein direkter Ländervergleich ist laut Expertinnen und Experten schwierig, da Faktoren wie Infrastruktur, Mobilitätsverhalten und die Altersstruktur der Bevölkerung die Zahlen maßgeblich beeinflussen. Auch die EU-Bewertung anhand von Verkehrstoten pro Million Einwohner wird kritisiert, da sie wichtige Einflussgrößen nicht ausreichend berücksichtigt. Die Komplexität der Situation erfordert eine differenzierte Betrachtung und eine umfassende Strategie zur Reduzierung von Verkehrstoten und schweren Verletzungen in Österreich und der gesamten Europäischen Union.

Es bedarf einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten, einer Investition in die Verkehrsinfrastruktur und einer Sensibilisierung der Bevölkerung für die Gefahren im Straßenverkehr. Nur so kann das ambitionierte Ziel der EU bis 2030 erreicht werden





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