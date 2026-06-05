EU will Westbalkan-Erweiterung beschleunigen - Montenegro als Vorreiter

Auf einer Konferenz in Montenegro bekräftigen EU-Politiker das Ziel, die Westbalkan-Staaten in die Europäische Union zu integrieren. Montenegro könnte bereits 2028 beitreten, während Reformanreize und Binnenmarktzugang als Hebel dienen sollen.

Die Europäische Union will die Beitrittsperspektive für die Westbalkan -Staaten beschleunigen. Nach zwei Jahrzehnten schleppender Fortschritte zeigen sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere Spitzenpolitiker zuversichtlich, dass Länder wie Montenegro schon bald der Union beitreten könnten.

Montenegro gilt als aussichtsreichster Kandidat, ein Beitritt im Jahr 2028 wird als möglich erachtet. Um die Integration voranzutreiben, haben Deutschland und Frankreich einen Plan vorgelegt, der schrittweisen Zugang zum EU-Binnenmarkt, finanzielle Förderungen und vereinfachte Verhandlungsverfahren vorsieht. Die EU-Kommission betont, dass der Beitrittsprozess leistungsbasiert bleiben, aber dynamischer werden müsse. Reformen sollten mit konkreten Integrationsschritten belohnt werden.

Zudem sollen Unternehmen der Westbalkan-Region durch den Anschluss an den europäischen Zahlungsraum SEPA erhebliche Kosten sparen. Der montenegrinische Präsident Jakov Milatovic erklärte, das Land wolle als Vorbild für Reformen dienen. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker betonte, dass die Stimmung für eine Erweiterung in der EU positiver geworden sei, verwies aber auch auf innenpolitische Vorbehalte in einigen Mitgliedsstaaten. Die sechs Westbalkan-Staaten - Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien - bewerben sich seit 2003 um EU-Mitgliedschaft.

Der Prozess stockte jedoch aufgrund von Reformverweigerungen, nationalen Vetos und Erweiterungsskepsis innerhalb der EU. Die EU sieht die Region als geopolitischen Einflussbereich, den sie nicht an Russland oder China verlieren darf. Serbien wurde als einziges Land auf dem Gipfel konkret zu Wahlrechtsreformen aufgefordert, während Albaniens Premier Edi Rama scherzhaft auf Unwägbarkeiten des Beitrittstermins hinwies. Die Teilnahme des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic wurde als symbolträchtig gewertet, der sein Land weiterhin auf EU-Kurs sieht.

Insgesamt wird ein neuer Impuls für die Erweiterung angestrebt, der Reformen in den Kandidatenländern belohnt und die wirtschaftliche Integration fördert





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