EU-weite Ahndung: 18 Verkehrsdelikte ab 2027 grenzüberschreitend verfolgbar

Die neue EU-Richtlinie 2024/3237 erweitert ab Juli 2027 die grenzüberschreitende Verfolgung von 18 Verkehrsverstößen. Mehr Infos zur Umsetzung und den betroffenen Delikten.

Ab dem 20. Juli 2027 tritt die EU-Richtlinie 2024/3237 voll in Kraft und erweitert den Rahmen für die grenzüberschreitende Verfolgung von Verkehrsverstößen erheblich. Die Europäische Union setzt damit auf eine strengere Zusammenarbeit der nationalen Behörden, um die Sicherheit im Straßenverkehr über Landesgrenzen hinweg zu gewährleisten. Bürger, die innerhalb der EU reisen, müssen sich künftig auf eine intensivere behördliche Zusammenarbeit einstellen.

Erweiterung auf 18 Verstöße gegen die Verkehrsordnung

Durch die neue Richtlinie 2024/3237 wird der Anwendungsbereich der bestehenden Regelungen deutlich ausgeweitet. Während zuvor lediglich acht Arten von Verkehrsdelikten für den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten relevant waren, sollen ab 2027 insgesamt 18 Verstöße erfasst werden. Diese Erweiterung zielt darauf ab, Lücken in der bestehenden Rechtsdurchsetzung zu schließen, die bisher den Behörden den Zugriff auf Halterdaten erschwert hat.

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Bekannte Delikte wie das Fahren unter Alkoholeinfluss, das Missachten roter Ampeln oder das Fahren unter Drogeneinfluss waren bereits jetzt Teil des grenzüberschreitenden Systems. Die neuen Vorgaben bringen jedoch eine signifikante Ausweitung mit sich, die auch Verhaltensweisen umfasst, die vorher weniger streng überwacht wurden. Dies umfasst unter anderem das Nichteinhalten des vorgeschriebenen Sicherheitsabstands auf Autobahnen und gefährliche Überholmanöver.

Konkrete Auswirkungen für Reisende in Italien und Österreich

Für Autofahrer aus Regionen wie Vorarlberg sind die Änderungen besonders bei Fahrten in Nachbarländer wie Italien von direkter Relevanz. Ein konkretes Beispiel dafür sind die verkehrsbeschränkten Zonen in italienischen Städten, sogenannte Zone a Traffico Limitato (ZTL). Wer unbefugt in diese Bereiche einfährt, kann nun einfacher zur Rechenschaft gezogen werden, da der Informationsaustausch über den Fahrzeugführer erleichtert wird.

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Es handelt sich bei der neuen Richtlinie jedoch nicht um die Einführung neuer Verkehrsverbote. Die Regeln, die in den einzelnen Ländern gelten, bleiben unverändert bestehen. Vielmehr stellt die Richtlinie sicher, dass die zuständigen Behörden im Verletzungsfall effizienter an die notwendigen Daten des Fahrzeughalters gelangen. Wer also im Urlaub gegen die lokalen Regeln verstößt, muss mit einer höheren Wahrscheinlichkeit rechnen, dass die Ahndung auch tatsächlich erfolgt.

Keine einheitlichen Bußgelder, aber klare Verfahrensvorgaben

Ein häufiges Missverständnis muss an dieser Stelle klar gestellt werden: Die EU-Richtlinie führt kein europaweit einheitliches Bußgeldsystem ein. Die Höhe der Strafe richtet sich weiterhin ausschließlich nach den nationalen Gesetzen des Landes, in dem der Verstoß begangen wurde. Wer beispielsweise in Italien gegen die Verkehrsregeln verstößt, muss mit den dort geltenden Sanktionen rechnen, die sich deutlich von denen in Österreich unterscheiden können.

Neben der Verbesserung der Ermittlungsarbeit sieht die Richtlinie auch stärkere Rechte für die betroffenen Autofahrer vor. Die Mitteilungen über Verstöße müssen in einer verständlichen Sprache erfolgen, was für Fahrzeuge mit österreichischer Zulassung in der Regel die deutsche Sprache bedeutet. Die Informationen müssen klar darlegen, welcher Verstoß vorgeworfen wird, welche rechtlichen Konsequenzen drohen und wie man dagegen vorgehen kann.

Umsetzungstermin 20. Juli 2027 und Datenschutzgarantien

Die EU-Mitgliedstaaten haben bis zum 20. Juli 2027 Zeit, die Vorgaben der Richtlinie 2024/3237 in ihr nationales Recht zu übernehmen. Bis zu diesem Datum müssen die entsprechenden nationalen Vorschriften angepasst werden, um eine flächendeckende Anwendung zu gewährleisten. Erst nach dieser Umsetzungsfrist ist die vollständige Durchsetzbarkeit der neuen Regeln über die Landesgrenzen hinweg sichergestellt.

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Zusätzlich zu den klareren Informationen zu Zahlungswegen und Rechtsmitteln müssen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die strengen europäischen Datenschutzvorschriften eingehalten werden. Die Betroffenen sollen nachvollziehen können, welche Daten wie verwendet werden und welche Möglichkeiten der Widerspruch bestehen. Diese Transparenz soll das Vertrauen in das neue System stärken und Missbrauch vorbeugen.