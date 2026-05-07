EU verschärft KI-Gesetz: Neues Verbot für sexualisierte Deepfakes beschlossen

Die Europäische Union führt neue Regeln im KI-Gesetz ein, um die Erstellung sexualisierter Deepfakes und KI-generierten Kindesmissbrauchs zu verbieten und die Verantwortung der Anbieter zu erhöhen.

Die Europäische Union hat einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen digitale Gewalt unternommen. In einer richtungsweisenden Entscheidung haben sich die Vertreter der Mitgliedsstaaten sowie das Europäische Parlament auf eine umfassende Anpassung des bestehenden KI-Gesetzes geeinigt.

Diese neuen Regulierungen zielen primär darauf ab, die Erstellung von sexualisierten Deepfakes sowie die Generierung von Inhalten, die den sexuellen Missbrauch von Kindern darstellen, konsequent zu unterbinden. Durch den rasanten Fortschritt künstlicher Intelligenz ist es in den letzten Jahren immer einfacher geworden, täuschend echte Medieninhalte zu produzieren, die ohne das Wissen oder die Zustimmung der betroffenen Personen entstehen. Die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft bestätigte die Einigung am Donnerstag.

Es handelt sich hierbei um eine notwendige Antwort auf die wachsende Bedrohung durch KI-gestützte Manipulationen, bei denen Gesichter in pornografische Videos eingefügt oder Stimmen so perfekt imitiert werden, dass die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmt. Das Ziel ist es, die Instrumente der sexualisierten Gewalt bereits an der Wurzel zu packen. Die Dringlichkeit dieser gesetzlichen Maßnahmen wurde durch mehrere hochkarätige Fälle in der Öffentlichkeit verdeutlicht.

Ein prägnantes Beispiel ist der KI-Chatbot Grok, der von dem Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk entwickelt wurde. Berichte zeigten, dass Nutzer die Software dazu missbrauchten, Frauen auf Fotos digital zu entkleiden, bevor die Funktion schließlich eingeschränkt wurde. Auch im deutschsprachigen Raum lösten Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen eine hitzige Debatte aus. Fernandes warf ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen zu nutzen, um pornografische Inhalte zu verbreiten.

Auch wenn die Gegenseite diese Vorwürfe bestreitet und die Unschuldsvermutung gilt, hat der Fall die extreme Verletzlichkeit von Personen im digitalen Raum offengelegt. Tausende Menschen demonstrierten, um besseren Schutz und härtere Strafen für Täter zu fordern. Diese gesellschaftliche Dynamik hat den politischen Druck massiv erhöht, nicht nur die Verbreitung solcher Inhalte zu bestrafen, sondern die Werkzeuge, mit denen sie erstellt werden, stärker zu regulieren. Ein entscheidender Aspekt der neuen Gesetzgebung ist der strategische Wechsel in der juristischen Herangehensweise.

Bisherige Richtlinien, wie die im Mai 2024 in Kraft getretene EU-Richtlinie, konzentrierten sich vor allem darauf, die Tat der Erstellung und Verbreitung ohne Zustimmung unter Strafe zu stellen. Die neuen Anpassungen im KI-Gesetz verschieben den Fokus jedoch von der Bestrafung der Handlung hin zum Verbot des Werkzeugs selbst. Das bedeutet, dass die KI-Anwendungen, die speziell für solche Zwecke konzipiert sind oder diese ermöglichen, bereits an der Quelle reguliert werden sollen. Die Durchsetzung dieses Verbots wird voraussichtlich ab dem 2.

Dezember 2026 durch das europäische KI-Amt erfolgen. Gleichzeitig stehen die Gesetzgeber vor der Herausforderung, eine präzise Definition von sexualisierten Inhalten zu finden. Es muss sichergestellt werden, dass legitime kreative Arbeiten oder weniger schwerwiegende Manipulationen nicht übermäßig eingeschränkt werden, während schwerer Missbrauch effektiv unterbunden wird. Nicht einvernehmliche Bikinibilder könnten beispielsweise in einer Grauzone bleiben.

Neben den Schutzmaßnahmen gab es jedoch auch Zugeständnisse an die Industrie. Die EU-Kommission hatte ursprünglich Änderungen vorgeschlagen, um die wirtschaftlichen Belastungen für KI-Unternehmen zu verringern. Viele Firmen, darunter die Entwickler von ChatGPT und Claude, forderten mehr Zeit für die Implementierung der komplexen technischen Anforderungen. Infolgedessen wurde die Frist für bestimmte Durchsetzungsmaßnahmen verlängert.

Ab Dezember 2026 müssen Anbieter von KI-Diensten ihre generierten Inhalte deutlich als solche kennzeichnen, beispielsweise durch digitale Wasserzeichen, um eine Verwechslung mit realen Aufnahmen zu verhindern. Weitere, noch strengere Regeln sollen erst ab Dezember 2027 vom KI-Amt eingefordert werden. Diese Balance zwischen dem Schutz der Menschenwürde und der Förderung technologischer Innovation bleibt ein zentrales Spannungsfeld der europäischen Digitalpolitik.

Die endgültige Bestätigung durch das Plenum des Parlaments und den Rat der Mitgliedsstaaten gilt als Formsache, doch die tatsächliche Wirksamkeit wird sich erst in der praktischen Anwendung zeigen





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