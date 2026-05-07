EU verschärft Kampf gegen sexualisierte Deepfakes im KI-Gesetz

Die Europäische Union plant ein striktes Verbot von KI-Werkzeugen zur Erstellung von sexualisierten Deepfakes und passt gleichzeitig Fristen an, um die wirtschaftliche Innovationskraft zu stärken.

Die Europäische Union bereitet einen entscheidenden Wendepunkt in der Regulierung von Künstlicher Intelligenz vor, indem sie gezielt gegen eine der dunkelsten Anwendungen dieser Technologie vorgeht: die Erstellung von sexualisierten Deepfakes .

In einer wegweisenden Einigung zwischen den Vertretern der EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament wurde beschlossen, das KI-Gesetz so anzupassen, dass Anwendungen, die missbräuchlich zur Generierung pornografischer oder sexualisierter Inhalte ohne Zustimmung der Betroffenen genutzt werden, künftig strikt verboten werden. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die wachsende Gefahr der digitalen Gewalt einzudämmen, bei der mithilfe von KI-gestützten Algorithmen Gesichter oder Stimmen täuschend echt in kompromittierende Kontexte eingefügt werden.

Besonders im Fokus steht dabei auch der Schutz von Minderjährigen, da das Verbot explizit die Erstellung von Inhalten erfassen soll, die sexualisierten Kindesmissbrauch darstellen. Bevor diese weitreichenden Änderungen jedoch rechtlich bindend werden, müssen sie noch vom Plenum des EU-Parlaments sowie dem Rat der Regierungen der Mitgliedstaaten förmlich bestätigt werden. Obwohl dies meist als reine Formalität gilt, markiert der Schritt eine fundamentale Verschiebung in der juristischen Herangehensweise der EU.

Sollte die Reform wie geplant in Kraft treten, wird die Durchsetzung des Verbots ab dem 2. Dezember 2026 primär durch das vor zwei Jahren geschaffene KI-Amt der EU übernommen. Die Dringlichkeit dieser regulatorischen Verschärfung wurde durch mehrere prominente Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit deutlich unterstrichen. Ein Beispiel war der KI-Chatbot Grok, entwickelt von der Firma des Tech-Milliardärs Elon Musk, der kurzzeitig Funktionen bot, die es Nutzern ermöglichten, Frauen auf Bildern künstlich zu entkleiden.

Erst nach massivem öffentlichem Druck und internen Fehlern, bei denen sogar Bilder von Teenagern in sexualisierten Kontexten generiert wurden, schränkte das Unternehmen diese Funktionen ein. Parallel dazu löste in Deutschland der Fall von Collien Fernandes eine hitzige Debatte über digitale Gewalt aus, nachdem sie ihrem Ex-Partner vorwarf, Fake-Profile und pornografische Inhalte verbreitet zu haben. Diese Ereignisse verdeutlichen, dass die technologische Entwicklung die bestehenden Gesetze überholt hat.

Bisherige EU-Richtlinien, die bereits seit Mai 2024 in Kraft sind, konzentrierten sich primär auf die Bestrafung der Tat, also die Verbreitung der manipulierten Inhalte. Der neue Ansatz im KI-Gesetz verschiebt die Perspektive jedoch hin zum Verbot des Werkzeugs selbst. Damit soll bereits die Bereitstellung von Software verhindert werden, die primär für solche Missbräuche konzipiert ist. Um eine Überregulierung zu vermeiden, die legitime künstlerische oder technische Manipulationen von Bildern einschränken könnte, wird im Gesetz eine präzise Definition von sexualisierten Inhalten erarbeitet.

So könnten beispielsweise nicht-einvernehmliche, aber nicht explizit sexuelle Bilder, wie etwa Bikini-Aufnahmen, unter Umständen weiterhin erlaubt bleiben, sofern sie nicht gegen andere Schutzrechte verstoßen. Parallel zu diesen harten Verboten verfolgt die Europäische Union jedoch eine Doppelstrategie, um gleichzeitig die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents zu sichern. Es ist der EU bewusst, dass zu strikte oder zu schnell eingeführte Regulierungen Innovationen hemmen und europäische KI-Unternehmen gegenüber den Giganten aus den USA und China benachteiligen könnten.

Daher wurden Teile des KI-Gesetzes vereinfacht, um das wirtschaftliche Potenzial der Technologie voll auszuschöpfen. Auf Druck der Industrie, die mehr Zeit für die technische Umsetzung der Compliance-Vorgaben forderte, wurden die Fristen für verschiedene Auflagen verlängert. Anbieter von großen Sprachmodellen wie ChatGPT oder Claude müssen sich nun erst ab Dezember 2026 an bestimmte Vorgaben halten, die ursprünglich bereits für August vorgesehen waren. Eine der zentralen Anforderungen ist die verpflichtende Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten.

Bilder, Videos und Texte, die künstlich erzeugt wurden, müssen durch digitale Wasserzeichen oder andere eindeutige Markierungen als solche erkennbar sein, um Desinformation und Betrug vorzubeugen. Weitere, weniger dringliche Regeln sollen erst ab Dezember 2027 vom KI-Amt durchgesetzt werden. Diese Balance zwischen dem Schutz der Grundrechte, der Bekämpfung digitaler Gewalt und der Förderung technologischer Innovationen zeigt die Komplexität, mit der die EU versucht, den digitalen Raum des 21. Jahrhunderts zu gestalten





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