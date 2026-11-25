Ab Februar 2027 müssen Gastronomen in der EU eigene Gefäße akzeptieren. Kunden dürfen keine höheren Preise zahlen. Details zur Umsetzung und zu Hygieneregeln.

Ab dem 12. Februar 2027 tritt ein verbindlicher Teil der EU-Verpackungsverordnung in Kraft, der die Praktiken im Catering- und Imbisswesen grundlegend verändert. Diese neue Rechtsnorm verpflichtet Gastronomen europaweit dazu, Kunden die Möglichkeit einzuräumen, selbst mitgebrachte Behälter für Take-away-Produkte zu nutzen. Die Regelung erstreckt sich dabei ausdrücklich auf alle heißen und kalten Getränke sowie auf fertig zubereitete Speisen, die zum Verzehr außerhalb des Lokals verkauft werden.

Für die Verbraucher bedeutet diese Entwicklung eine klare rechtliche Absicherung: Wer einen geeigneten eigenen Behälter zur Verkaufsstelle bringt, hat Anspruch darauf, sein Produkt darin abgefüllt zu erhalten. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Mandats ist das Verbot von Preisdifferenzierungen. Die Gastronomen dürfen für die Befüllung des mitgebrachten Gefäßes weder höhere Preise verlangen noch den Kunden sonstwie benachteiligen. Zudem müssen die Unternehmen sicherstellen, dass Kunden, die ihre eigenen Behälter nutzen, gegenüber denen, die Einwegverpackungen bevorzugen, nicht schlechtergestellt werden.

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Umfang der neuen Pflichten für Betriebe

Die EU-Verpackungsverordnung definiert präzise, wie diese Dienstleistung an den Verkaufsstellen zu kommunizieren ist. Die Gastronomiebetriebe sind verpflichtet, an ihrer Theke oder ihrem Ausgabebereich gut sichtbare und lesbare Hinweise anzubringen, die die Kunden über die Möglichkeit zur Nutzung eigener Gefäße informieren. Dies soll Transparenz schaffen und sicherstellen, dass das Angebot tatsächlich genutzt werden kann. Die Verpflichtung gilt einheitlich für Betriebe, die ihre Waren im Rahmen des Take-away-Geschäfts anbieten.

Nicht alle mitgebrachten Gefäße sind jedoch automatisch zulässig. Die Verordnung hebt hervor, dass die geltenden Hygiene- und Gesundheitsvorschriften weiterhin vollumfänglich bestehen bleiben. Betriebe sind nicht dazu verpflichtet, jedes beliebige Gefäß zu befüllen, wenn dies die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Standards gefährden würde. Die Verantwortung für die Sauberkeit und Eignung des Behälters liegt im Rahmen der Hygienebestimmungen bei den Betreibern des Gastronomiebetriebs. Sie müssen gewährleisten, dass die Befüllung keine Risiken für die Gesundheit der Verbraucher darstellt.

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Rolle der Hygienevorschriften bei der Befüllung

Die Einhaltung der Hygienestandards ist der entscheidende Faktor für die praktische Umsetzung der neuen Regel. Betriebe müssen prüfen, ob das mitgebrachte Gefäß den Anforderungen entspricht, ohne dabei den Kunden zu diskriminieren. Dies bedeutet, dass Betriebe klare Kriterien für die Annahme der Gefäße etablieren müssen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und behördlichen Vorgaben basieren. Ein Verweis auf allgemeine Sauberkeit ohne konkrete, objektive Gründe ist nicht zulässig.

Die Kommission betont, dass die Sicherheit der Lebensmittel oberste Priorität hat. Daher können Gastronomen die Befüllung ablehnen, wenn der Behälter beispielsweise offenes, ungeeignetes Material aufweist oder nicht sauber ist. Diese Ausnahmen sind jedoch streng an die bestehenden gesetzlichen Hygienemaßnahmen geknüpft. Sie dürfen nicht als Mittel dienen, das Angebot zur Vermeidung von Einwegplastik gezielt zu erschweren oder den Kunden den Zugang zu diesem Service zu verwehren.

Zukünftige Schritte bis 2028 und langfristige Ziele

Diese Maßnahme ist erst der zweite wichtige Meilenstein im Rahmen der umfassenderen EU-Verpackungsverordnung. Bereits ein Jahr später, am 12. Februar 2028, tritt eine weitergehende Regelung in Kraft. Dann müssen die betroffenen Gastronomiebetriebe ihren Kunden zusätzlich die Möglichkeit bieten, Speisen und Getränke innerhalb eines organisierten Wiederverwendungssystems in wiederverwendbaren Verpackungen zu erhalten. Dies geht über die reine Nutzung privater Behälter hinaus und beinhaltet systemische Ansätze für die Kreislaufwirtschaft.

Das übergeordnete Ziel der EU-Verordnung ist die signifikante Reduzierung des Verpackungsverbrauchs und die stärkere Förderung von Wiederverwendungsmodellen. Durch die schrittweise Einführung dieser Pflichten soll ein nachhaltiger Wandel im Markt angestoßen werden. Die Verbraucher sollen motiviert werden, auf wiederverwendbare Alternativen umzusteigen, anstatt auf Einwegprodukte zurückzugreifen. Dies dient nicht nur dem Umweltschutz, sondern soll auch die Ressourceneffizienz in der Europäischen Union dauerhaft verbessern.