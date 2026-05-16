EU-Verordnung: Transparenz bei Honig Herkunft ab 2026

Die EU-Verordnung verbessert die Transparenz bei der Herkunft des Honigs im Supermarkt. Verbraucher werden erkennen können, aus welchen Ländern der Honig stammt, sortiert in absteigender Reihenfolge inklusive Prozentangaben.

Die Transparenz bei der Herkunft des Honig s im Supermarkt wird ab dem 14. Juni 2026 EU-weit verbessert. Verbraucher werden dann auf jedem Glas erkennen können, aus welchen Ländern der Honig stammt, sortiert in absteigender Reihenfolge inklusive Prozentangaben.

Dies wird von Verbraucherschützern, Foodwatch und dem Deutschen Imkerbund begrüßt, da Konsumenten endlich nachvollziehen können, woher ihr Honig kommt. Gleichzeitig sieht der Honig-Verband der Importeure die neue Kennzeichnung gelassener, da Bienen den Honig immer produzieren, unabhängig von Landesgrenzen. Die Qualität des Honigs bleibt unverändert





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