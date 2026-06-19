Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung von geschädigten Lebensräumen wird kritisiert. Gemeindebundpräsident mit derselben Parteifarbe, Johannes Pressl, sieht Fehler in der Verwendung von Satellitenbildern zur Bestimmung des Grünraumanteils. Greenpeace hat eine Analyse erstellt, die zeigt, wie viel Grünraumanteil Österreichs Städte haben. Einige Städte schneiden sehr gut ab, aber Wolfsberg in Kärnten, Wörgl und Lienz mit weniger als 20 Prozent. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen stark nach oben klettern, und das Sudern wird lauter werden, vor allem von jenen Stadtbewohner:innen, die unter dieser Hitze am stärksten leiden.

Es fühlt sich an wie der erste von vielen Endspurts. Vor knapp zwei Jahren mussten die EU-Staaten bis Anfang September Entwürfe für die nationalen Umsetzungspläne nach Brüssel schicken.

Bis 2030 sollen 30 Prozent der geschädigten Lebensräume wieder in einen guten Zustand gebracht werden. Jetzt, wo es langsam Ernst wird, wird das Sudern lauter. Gemeindebundpräsident mit derselben Parteifarbe, Johannes Pressl, stimmte ein. Der neue Vorwurf: Die Verordnung fuße auf falschen Daten, die EU habe auf Satellitenbildern zurückgegriffen, um den Grünraumanteil von Gemeinden zu bestimmen.

Künstliche Stadtparks sind ökologisch vorbildlich, aber Ackerbau-Dörfer hätten zu wenig Natur, nach dieser Vorgabe. Greenpeace hat eine Analyse erstellt, die mit den gleichen Satelliten-Daten arbeitet und zeigt, wie viel Grünraumanteil Österreichs Städte haben. Einige schnitten sehr gut ab, aber Wolfsberg in Kärnten, Wörgl und Lienz mit weniger als 20 Prozent. Ihre eigene Gemeinde können Sie: In Analysen wie diesen sind nicht unbedingt Felder mitgemeint, weil sie sich selten in den Stadtkernen finden.

Intensive Landwirtschaft ist einer der Treiber für den Rückgang vieler Arten, und auch Ackerfläche kann Wasser aufnehmen, aber einen Kühleffekt hast du da nicht. Der Zeitpunkt der Messung ist auch ein Kritikpunkt, weil die Satelliten-Daten nicht auf einer Momentaufnahme, sondern auf einem längeren Zeitraum basieren. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen stark nach oben klettern, und das Sudern wird lauter werden, vor allem von jenen Stadtbewohner:innen, die unter dieser Hitze am stärksten leiden.

Vielleicht mischt sich unter diese Rufe ja auch jener nach mehr Renaturierung. Denn sie will nicht nur Flüsse und Moore wiederherstellen, sondern in einem Unterpunkt eben auch für mehr Parks, Alleen, begrünte Straßen sorgen. Und das wird in Zukunft, die nächsten Wochen sind mitgemeint, nicht nur ein nice-to-have, sondern eine Notwendigkeit





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