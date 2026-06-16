EU verbietet KI-Anwendungen für sexualisierte Bilder ohne Zustimmung

Das Europaparlament hat ein Verbot von KI-Anwendungen beschlossen, die sexualisierte Bilder von Menschen ohne deren Zustimmung erstellen können. Die Anwendungen müssen ab dem 2. Dezember dieses Jahres mit Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sein, die sie davon abhalten, solche Inhalte zu erzeugen. Die EU reagiert damit auf Vorfälle vom Anfang des Jahres, als Nutzer mithilfe des Chatbots Grok Millionen sexualisierte KI-Bilder von Frauen und Kindern erstellten und online verbreiteten.

Am 2. Dezember tritt eine neue Regelung in Kraft, die darauf abzielt, Betroffene besser vor Missbrauch durch künstliche Intelligenz (KI) zu schützen. Das Europaparlament hat ein Verbot von KI-Anwendungen beschlossen, die sexualisierte Bilder von Menschen ohne deren Zustimmung erstellen können.

Diese Anwendungen können Bilder, Videos und Töne mit kinderpornografischem Inhalt erzeugen oder intime Darstellungen eines identifizierbaren Menschen ohne dessen Einwilligung zeigen. Ab dem 2. Dezember müssen diese KI-Anwendungen mit Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sein, die sie davon abhalten, solche Inhalte zu erzeugen. Die EU reagiert damit auf Vorfälle vom Anfang des Jahres, als Nutzer mithilfe des Chatbots Grok von US-Milliardär Elon Musk Millionen sexualisierte KI-Bilder von Frauen und Kindern erstellten und online verbreiteten.

Mehrere Länder sowie die EU-Kommission leiteten Ermittlungen gegen Grok ein, einige sperrten den Chatbot. Die in Straßburg beschlossene Reform ändert ein KI-Gesetz, das die EU 2024 beschlossen hatte. Sie sieht an anderer Stelle Lockerungen vor: Parlament und Mitgliedstaaten einigten sich darauf, Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in 'Hochrisiko'-Bereichen wie Sicherheitsbehörden und Gesundheitssystemen zu verschieben. Der Maschinenbau wird von einer Reihe von Regeln für den Einsatz von KI ausgenommen.

Der Rat der 27 EU-Länder muss die Reform noch absegnen, dies gilt aber als Formalie. Die ÖVP-Europaabgeordnete Sophia Kircher begrüßte das Verbot von Deepfake-Nacktbildern, da es einen eindeutigen Fall von notwendigem Schutz von Privatsphäre und Menschenwürde darstelle. Die Grüne Europaabgeordnete Lena Schilling betonte, dass damit ein wichtiger Schritt für Frauen und Kinder im Netz gesetzt worden sei. Sie forderte, dass Österreich endlich die nationale KI-Behörde schaffen müsse, damit dieses Verbot auch durchgesetzt werden kann





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