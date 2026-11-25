Ljubljana und Calvià gewinnen den EU-Titel für nachhaltigen Tourismus. Einblicke in die Strategien der Gewinner-Städte und die Bedeutung der Auszeichnung für 2027.

Am 20. November 2026 hat die Europäische Kommission in Brüssel die Gewinner des prestigeträchtigen Titels für nachhaltige touristische Destinationen bekannt gegeben. Unter insgesamt 83 Bewerbungen aus 24 Ländern setzten sich die slowenische Hauptstadt Ljubljana und die mallorquinische Gemeinde Calvià durch. Diese Auszeichnung hebt zwei scheinbar gegensätzliche Reiseziele hervor und unterstreicht die Vielfalt europäischer Tourismusstrategien.

Strategien der Gewinner-Städte

Ljubljana überzeugte die Jury in der Kategorie der Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern durch ein konsequentes Konzept für zukunftsfähigen Tourismus. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Maximierung der Besucherzahlen, sondern auf einer datengesteuerten Steuerung der Ströme. Ein zentrales Instrument ist die digitale Plattform "Ljubljana FLOWS", die Echtzeitinformationen über die Bewegung der Touristen sammelt. Dadurch kann die Stadtverwaltung erkennen, welche Gebiete überlaufen sind und wie sich die Gäste gezielter auf weniger frequentierte Bereiche verteilen lassen.

Also read Polizei warnt jetzt alle Menschen in Österreich

Seit dem Jahr 2026 setzt Ljubljana zudem auf KI-gestützte Prognosen, um touristische Kennzahlen präziser zu bewerten. Diese technologische Ausrichtung ist Teil einer längeren Tradition, da die Stadt bereits im Jahr 2016 den Titel "Grüne Hauptstadt Europas" erhalten hatte. Das historische Zentrum ist seit 2008 weitgehend autofrei und bietet Urlaubern eine kompakte, fußgängerfreundliche Umgebung entlang des Flusses Ljubljanica. Jugendstilfassaden, lebendige Märkte und zahlreiche Grünflächen prägen das Stadtbild, während die Burg historische Dächer überragt.

Transformation in Calvià

Calvià setzt als bekannter Mallorca-Hotspot im Südwesten der Insel einen anderen Akzent. Die Gemeinde, zu der auch die Orte Magaluf, Palmanova und Santa Ponça gehören, möchte sich künftig nicht nur als klassischer Badeort präsentieren, sondern ihr ländliches Hinterland, Wanderwege und historische Anwesen stärker in den Vordergrund stellen. Ein konkretes Beispiel für diese Erweiterung ist die Finca Galatzó am Fuß der Serra de Tramuntana. Das mehr als 14 Quadratkilometer große Landgut bietet nicht nur Wanderwege, sondern auch historische Gebäude und eine ehemalige Ölmühle.

Advertisement

Durch die Auszeichnung soll das bestehende Angebot an Sport-, Kultur- und Gastronomieveranstaltungen verlängert und erweitert werden. Die Entscheidung der Jury honoriert den Willen der Gemeinde, ihren etablierten Tourismus neu auszurichten. Dies ist vor dem Hintergrund der aktuellen Datenlage von besonderer Bedeutung, da die spanischen Statistiken für das Jahr 2025 einen durchschnittlichen Belegungsgrad von 81 Prozent in Calviás Hotels ausweisen. Dieser Wert stellt den höchsten unter allen erfassten spanischen Tourismusorten dar.

Bewertungskriterien der EU

Es ist wichtig zu betonen, dass der EU-Titel keine Rangliste der schönsten Reiseziele darstellt. Die Europäische Kommission bewertet vielmehr touristische Konzepte, Innovationen und geplante Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit. Die Auszeichnung bedeutet daher nicht automatisch, dass ein Urlaubsort wenig besucht ist oder seine Probleme mit dem Massentourismus bereits gelöst hat. Gerade Calvià zeigt, dass auch Regionen mit hohem Belegungsgrad ausgezeichnet werden können, wenn sie einen klaren Weg zur Weiterentwicklung ihres Angebots aufgezeigt haben.

Für die beiden Gewinner-Städte bringt der Titel konkrete Vorteile mit sich. Sie erhalten Unterstützung bei der europäischen Vermarktung und werden Teil eines Netzwerks, in dem sich Tourismusdestinationen über erfolgreiche Projekte und Erfahrungen austauschen können. Diese Kooperationen sollen helfen, bewährte Methoden zu teilen und neue Ansätze zu entwickeln.

Ausblick für 2027

Im Laufe des Jahres 2027 werden Ljubljana und Calvià ihre Konzepte in diesem Netzwerk detailliert präsentieren. Die Städte nutzen die Gelegenheit, ihre Strategien der internationalen Community vorzustellen und Feedback von anderen Destinationen zu erhalten. Dieser Austausch dient dazu, die eigene touristische Entwicklung kontinuierlich zu optimieren und den Standard nachhaltigen Reisens in Europa weiter zu erhöhen. Die Auszeichnung dient somit als Ansporn, den bereits erreichten Fortschritt nicht als Endstation, sondern als Grundlage für zukünftige Innovationen zu betrachten.