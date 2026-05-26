EU threatens Google with record fine of over 4 billion euros for alleged DMA violations

The European Union (EU) is set to impose a record fine of over 4 billion euros on Google for alleged violations of the Digital Markets Act (DMA). The investigation concerns the preferential treatment of Google's own services in its search engine.

Dem Suchmaschinen-Riesen droht eine Strafe in dreistelliger Millionenhöhe durch die Europäische Union. Google soll gegen den Digital Markets Act (DMA) verstoßen haben. Die Europäische Union (EU) will einem Zeitungsbericht zufolge eine Rekordstrafe in hoher dreistelliger Millionenhöhe gegen die Alphabet-Tochter Google verhängen.

Das "Handelsblatt" berichtete am Montag unter Berufung auf Kreise der EU-Kommission, das Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz über digitale Märkte stehe kurz vor dem Abschluss. Dem Bericht zufolge wäre dies die höchste Strafe, die die EU wegen eines Verstoßes gegen den Digital Markets Act (DMA) bisher verhängt habe. Die Entscheidung solle vor der Sommerpause offiziell verkündet werden. Das letzte Wort habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die EU-Kommission erklärte auf Anfrage zu dem Bericht, lediglich eine Strafe zu verhängen löse nicht das Problem für Unternehmen und Bürger. Deswegen würden Gespräche mit Google über eine Einhaltung der Vorschriften geführt. Die Kommission nehme die Durchsetzung des DMA sehr ernst und werde nicht zögern, so bald wie möglich die nächsten Schritte einzuleiten. Google erklärte, das Unternehmen sei bestrebt, die Untersuchung zum Abschluss zu bringen.

Man habe die Suchfunktion entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geändert. Dies sei jedoch mit einer Verschlechterung für die Nutzer verbunden. Die im März 2025 offiziell eingeleitete Untersuchung geht dem Vorwurf nach, dass Google eigene Dienste in seiner Onlinesuche bevorzugt. Mit dem DMA will die EU das Kartellrecht verschärfen.

Konzerne mit einer marktbeherrschenden Stellung haben demnach besondere Pflichten, Wettbewerb zuzulassen und kleinere Unternehmen nicht vom Markt auszuschließen. Anfang Mai hatte die EU-Kommission mitgeteilt, sie habe Google etwas mehr Zeit eingeräumt, um die Bedenken auszuräumen. Ein vorheriger Lösungsvorschlag des US-Konzerns hatte den Aufsehern nicht ausgereicht





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Google Digital Markets Act (DMA) Record Fine Alleged Violations Preferred Treatment Of Own Services

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russian Attacks on Kiew: EU Condemns Oreschnik Missiles, Calls for Increased International Pressure on RussiaThe European Union has strongly condemned the Russian attacks on Kiew, with EU Foreign Affairs Chief Kaja Kallas accusing Russia of using nuclear-capable missiles and calling for increased international pressure on Russia. The attacks resulted in the deaths of at least four people and injuries to over 100 others, with numerous buildings in Kiew destroyed.

Read more »

No Six in Lotto, LottoPlus, and Joker, but Still a 90,000 Euro WinDespite no Six in Lotto, LottoPlus, and Joker, a player still won 90,000 Euros. The payout for the current round is 741,890.83 Euros. The Six in Lotto is now worth over a million Euros. Some players are already excited for the next round.

Read more »

Google-Chef verspricht sich: Neue Pixel kommenGoogle I/O 2026: Google-Chef verrät versehentlich neue Pixel-Smartphones, spannende KI-Neuerungen mit Gemini und Kooperation mit Apple.

Read more »

Russian Attacks on Kyiv Kill Eight, Escalation in Ukraine-Russia TensionsThe text reports on the escalation of tensions between Russia and Ukraine, with Russian forces launching heavy attacks on Kyiv and causing significant casualties. The article also mentions the response from Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the condemnation from European leaders.

Read more »