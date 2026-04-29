EU stellt neue App zur Altersverifizierung vor: Mehr Sicherheit für Kinder im Internet

Die EU-Kommission hat eine neue App zur Altersverifizierung vorgestellt, die es Nutzern ermöglicht, ihr Alter online nachzuweisen, ohne persönliche Daten preisgeben zu müssen. Die Initiative zielt darauf ab, Kinder vor unangemessenen Inhalten zu schützen und den Datenschutz zu stärken. Gleichzeitig kritisiert die Kommission Facebook und Instagram für mangelnden Schutz von Minderjährigen.

Die EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen hat am Mittwoch in Straßburg die Details zur neuen europäischen App für die Altersverifizierung im Internet vorgestellt. Diese App ermöglicht es Nutzern, ihr Alter beim Zugriff auf Online-Plattformen nachzuweisen, ohne persönliche Daten wie den Reisepass oder andere Ausweisdokumente preisgeben zu müssen.

Das Ziel der Initiative ist es, Online-Plattformen für zu junge Nutzer zu sperren und gleichzeitig den Datenschutz zu gewährleisten. Virkkunen betonte in der Pressekonferenz, dass die Kommission festgestellt habe, dass Facebook und Instagram Kinder nicht ausreichend schützen. Sie erklärte: „Wir brauchen Tools, mit denen man sein Alter nachweisen kann, ohne für Online-Plattformen persönliche Daten angeben zu müssen.

Aus diesem Grund haben wir an einer technischen Lösung gearbeitet, die es ermöglicht, das Alter zu verifizieren, ohne dass persönliche Daten weitergegeben werden müssen.

“ Die App funktioniert laut Kommission folgendermaßen: Sie wird heruntergeladen, mit dem Reisepass oder Personalausweis eingerichtet und dient dann beim Zugriff auf Online-Dienste als Altersnachweis. Das Modell ist als Open Source veröffentlicht worden, sodass jeder es ausprobieren, hacken und testen kann. Virkkunen versicherte, dass die App nach ihrer Einführung in den Mitgliedstaaten absolut sicher sein werde.

Die EU-Staaten können die App entweder als eigenständige Lösung veröffentlichen oder in die europäischen digitalen Identitäts-Wallets integrieren, die bis Ende des Jahres bereitgestellt werden sollen. Die Kommission hat klare Erwartungen an die Mitgliedstaaten formuliert, die nun nationale Lösungen zur Altersüberprüfung entwickeln müssen, die mit dem EU-Konzept übereinstimmen. Ein System wird eingerichtet, das Kriterien für diejenigen festlegt, die einen Altersnachweis erbringen können, sowie für die Anbieter von Lösungen zur Altersüberprüfung.

Die Plattformen können dann Anbieter aus dieser Liste auswählen, die den hohen Datenschutz- und Sicherheitsstandards der EU entsprechen. Die Kommission hat vorläufig festgestellt, dass Instagram und Facebook gegen den Digital Services Act (DSA) verstoßen haben, weil sie es versäumt haben, Minderjährige unter 13 Jahren am Zugang zu ihren Diensten zu hindern. Rund zwölf Prozent der Kinder unter 13 Jahren in der EU nutzen Instagram oder Facebook.

Der Meta-Konzern habe die Risiken für Minderjährige nicht erkannt, bewertet oder minimiert, und auch der Schutz der Privatsphäre, Sicherheit und persönlichen Daten von Kindern unter 13 Jahren werde nicht gewährleistet. Zahlreiche EU-Länder wie Österreich, Spanien, Frankreich, Dänemark oder Griechenland haben bereits eine nationale Altersgrenze für Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube eingeführt oder erwägen dies. Der DSA, der seit zwei Jahren in Kraft ist, verpflichtet Online-Plattformen dazu, Tools zur Altersüberprüfung einzurichten, um sicherzustellen, dass europäische und nationale Gesetze eingehalten werden.

Der Druck, eine EU-weite Altersbegrenzung einzuführen, gibt es schon länger: Das Europäische Parlament hat im November ein Mindestalter von 13 Jahren für die Nutzung von sozialen Medien und KI-Freunden gefordert





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