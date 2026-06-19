EU-Staats- und Regierungschefs verlängern Wirtschaftssanktionen gegen Russland um zwölf Monate, Bulgarien lehnt Teile ab

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate verlängert. Bulgarien lehnt Teile des Sanktionspakets ab, während Ungarn neuer Ministerpräsident Péter Magyar als deutlich russlandkritischer gilt als sein Vorgänger. Die Sanktionen umfassen insbesondere Beschränkungen im Handel, im Finanzwesen, im Energiesektor sowie in der Industrie, im Verkehrswesen und bei Luxusgütern.

Bisher hatte die EU Wirtschaftssanktionen gegen Russland nur für sechs Monate ausgesprochen. Bulgarien s Premier Radew will Teile des Sanktionspakets nicht unterstützen. Die EU hat ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate verlängert.

Bulgarien lehnt Teile davon ab. Ungarns neuer Ministerpräsident Péter Magyar gilt als deutlich russlandkritischer als sein Vorgänger. Die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine umfassen insbesondere Beschränkungen im Handel, im Finanzwesen, im Energiesektor sowie in der Industrie, im Verkehrswesen und bei Luxusgütern. Bulgarien neuer Regierungschef Rumen Radew kündigte an, Teile des geplanten EU-Sanktionspakets abzulehnen.

Er bestätigte beim Gipfel, dass er Sanktionen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill und auch einzelne wirtschaftliche Strafmaßnahmen verhindern will. Man werde keine Sanktionen zulassen, die der bulgarischen Wirtschaft schadeten oder Risiken für sie mit sich brächten, sagte Radew. Als ein Beispiel nannte er Sanktionen gegen den russischen Energieriesen Lukoil.

In einer Gipfelerklärung zum Ukraine-Krieg heißt es, die Europäische Union bleibe entschlossen, „den Druck auf Russland weiter zu erhöhen und die russische Kriegswirtschaft weiter zu schwächen, damit Russland seinen brutalen Angriffskrieg beendet und ernsthafte Friedensverhandlungen aufnimmt“. Dazu sollen demnach unter anderem weitere Schritte zur Verringerung der russischen Energieeinnahmen, zur Eindämmung der Aktivitäten der russischen Schattenflotte und zur weiteren Beschränkung des russischen Bankensystems ergriffen werden.

Eine Kontaktaufnahme des Teams von EU-Ratspräsident Antonio Costa mit Russland wollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag noch nicht beurteilen. Es gab jedoch kurze Kontakte auf diplomatischer Ebene, um Kommunikationskanäle zu eröffnen. Etliche EU-Regierungen kritisierten Costa für seine Kontaktversuche scharf. Bundeskanzler Friedrich Merz habe in der Sitzung klargestellt, dass Costa der Repräsentant der Europäischen Union sei, aber nicht der Vermittler.

Österreiches Bundeskanzler Christian Stocker begrüßte mögliche Initiativen von EU-Ratspräsident Costa für Gespräche mit Russland im Vorfeld des EU-Gipfels. Für den EU-Beitritt der Ukraine gilt für ihn dasselbe wie für die Kandidaten vom Westbalkan, nämlich ein leistungsbasierter Ansatz. Es sei ein „Land im Kriegszustand nicht Mitglied der EU“ werden könnte und die Ukraine „noch einen langen Weg vor sich“ habe





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