Österreich, Deutschland und weitere EU-Länder wollen ein Abschiebezentrum in Ruanda eröffnen. Die Pläne stoßen auf scharfe Kritik wegen der hohen Kosten und der geringen Betroffenenanzahl.

Bundeskanzler Christian Stocker hat am Montag gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Österreich, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Griechenland den geplanten Aufbau eines gemeinsamen Abschiebezenters in Ruanda bekanntgegeben. Die beteiligten Staaten bezeichnen diesen Schritt als einen historischen Paradigmenwechsel in der europäischen Migrationspolitik. Das Zentrum ist konzipiert, um etwa 100 Menschen unterzubringen, die keinen Anspruch auf Bleiberecht in der Europäischen Union haben, deren Abschiebung in die Heimatländer jedoch derzeit aus praktischen oder völkerrechtlichen Gründen scheitert.

Kostenexplosion bei geringem Personenkreis

Die finanzielle Dimension des Projekts hat in der breiten Öffentlichkeit und in den Medien bereits für große Diskussionen gesorgt. Medienberichte, unter anderem von Politico, legen nahe, dass Deutschland allein für die Bereitstellung von vierzig Plätzen im Wert von zwanzig Millionen Euro investieren muss. Dies entspricht einem enormen Aufwand pro Einzelplatz, der vor allem vor dem Hintergrund der begrenzten Kapazität kritisch hinterfragt wird. Die Verfahren zur Prüfung der Abschiebungen sollen dabei direkt in Ruanda durchgeführt werden, was eine Verlagerung der behördlichen Prozesse außerhalb der EU bedeutet.

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Verteidigung durch das Innenministerium

Um die hohen Erwartungen an die Kostenstruktur zu dämpfen, hat ein Sprecher des deutschen Innenministeriums erklärt, dass die genannten zwanzig Millionen Euro nicht ausschließlich für das Abschiebezentrum allein bestimmt sind. Diese Summe fließe auch in allgemeine Migrations- und Rückführungsabkommen sowie in verschiedene Hilfsprojekte in Drittstaaten. Die Regierung versichert damit, dass die Ausgaben nicht isoliert für das Ruanda-Projekt betrachtet werden dürfen, sondern Teil eines breiteren außenpolitischen und migrationspolitischen Instrumentariums sind, um Rückführungen insgesamt zu erleichtern.

Scharfe Kritik von FPÖ-Chef Herbert Kickl

In der österreichischen Politik hat die Ankündigung für heftigen Widerstand gesorgt, insbesondere von der Freiheitlichen Partei. deren Vorsitzender Herbert Kickl das Vorhaben als eine absolute Absurdität und als organisierte Vernichtung von Steuergeldern im großen Stil kritisiert. Er verweist darauf, dass die Bundesregierung eine unverhältnismäßig hohe Summe für die Abschiebung eines einzelnen illegalen Einwanderers nach Ruanda aufwenden würde. Kickl nutzt diese Zahlen, um die aktuelle Haushalts- und Sozialpolitik der Regierung scharf anzugreifen.

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Soziale Härten versus PR-Gag

Herbert Kickl stellt das Projekt in einen direkten Kontrast zur alltäglichen wirtschaftlichen Situation in Österreich. Er kritisiert scharf, dass Pensionisten um jeden Euro kämpfen, Familien unter der steigenden Teuerung leiden und das Sozialsystem unter Druck gerät. Währenddessen werde das Geld für einen als völlig irrsinnig empfundenen PR-Gag mit vollen Händen ausgegeben. Die Regierung bekämpfe nicht die illegale Masseneinwanderung, sondern verschlinge Unsummen für ein reines Alibi-Projekt, das keine echte Lösung darstelle.

Politische Forderungen nach Transparenz

Ein weiterer schwerwiegender Kritikpunkt von Kickl ist die geringe Anzahl der vorgesehenen Abschiebungen. Vorerst sind lediglich zwanzig illegale Einwanderer betroffen, was der Frontmann als Nebelgranate bezeichnet, die die Bevölkerung hinters Licht führen soll. Er fordert stattdessen, die Grenzen sofort zu schließen und eine echte Remigrationsoffensive zu starten. Die aktuelle Regierung fühle sich nicht Willens, das Problem anzupacken, sondern verwalte lediglich das Chaos auf Kosten der Sicherheit und des Wohlstands. Kickl verlangt zudem die vollständige Offenlegung aller Verträge des Ruanda-Deals, um nachzuvollziehen, wohin die Millionen aus den Steuertöpfen fließen.