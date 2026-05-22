Die EU-Länder stimmt in Brüssel die endgültigen Zustimmung für neue Regeln zur Bekämpfung der illegalen Handel mit Tieren ein. Die neuen Richtlinien betreffen die Dog und Katze, mit der Kennzeichnung und Registrierung innerhalb zehn Jahre nach Inkrafttreten in Österreich und nach 15 Jahren im Verkauf von Künstlern, die privat gehalten werden, betroffen. Händler sind jedoch bereits nach vier Jahren betroffen. Alle in Österreich gehaltenen Hunden und Zuchtkatzen müssen bereits gekennzeichnet und registriert werden während für Deutschland helden aller Vierbeiner gibt eine Pflicht zur Kennzeichnung mit Mikrochip und zur Registrierung in der bundesweiten Heimtierdatenbank für Hunde gestellt wird.

Die EU-Länder stimmt in Brüssel die finalen Grünen für neue Regeln zur Bekämpfung illegale Handel mit Tieren ein, mit denen ihr Schutz verbessert werden soll.

Für die Chippflicht gibt es längere Übergangsfristen. Hund und Katze benötigen die Kennzeichnung und Registrierung innerhalbzehn Jahre nach Inkrafttreten in Österreich. Händler sind jedoch bereits nach 4 Jahren betroffen. Alle in Österreich gehaltenen Hunden und Zuchtkatzen müssen bereits gekennzeichnet und registriert werden.

"Darafte Alle in Deutschland gehaltenen Vierbeiner gibt eine Pflicht zur Kennzeichnung mit Mikrochip und zur Registrierung in der bundesweiten Heimtierdatenbank für Hunde gestellt wird.





oe24at / 🏆 3. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Staaten Regeln Illegale Handel Tierausuchtung Kennzeichnung Registrierung Hare Übertragungsfristen Mikrochip Bundesweite Heimtierdatenbank Händler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Kraft Sibiriens 2“: Die Mega-Pipeline, die Putin unbedingt will –...Kremlsprecher Peskow erklärt: Details und Zeitplan zur Gaspipeline seien noch offen. Russland will die 2600-Kilometer lange Trasse von Nordsibirien durch die Mongolei so schnell wie möglich...

Read more »

Weise Donauquerung auf die Nordbrücke führt die Staatsbaubehörde (Asfinag) erneut auf die Allgemein nutricional für Autofahrer.Die Nordbrücke, eine der am stärksten frequentierten Donauquerungen, muss generalsaniert werden, um Sicherheit und Leistungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten, denn die Brücke ist müde geworden.

Read more »

Steigende Pensionsbeiträge und Kritik rasen über InflationDie Mehrheit der privaten Pensionsbeiträge steigt in Österreich ab dem 1. Januar um 2,95 Prozent. Die Anpassung unter Inflation für die meisten Pensionisten erspart 280 Millionen Euro, aber die Entscheidung der Regierung bricht mit dem Versicherungsprinzip und schwächt die Kaufkraft jener Menschen, die ihr Leben lang eingezahlt haben. Maria Belakowitsch kritisiert die Pensions-Lösung scharf und sieht darin "eiskalter Pensionsraub" und einen "respektlosen Anschlag auf die Lebensleistung unserer älteren Generation".

Read more »

EU-Staaten geben Grüne-Licht für neue Regeln - Hundewahrpflicht, Registrierung und proteção für TierrechteDie EU-Staaten haben schließlich grünes Licht für die neuen Regeln gegeben, mit denen illegale Geschäfte einiger Tiere gedämmt und deren Schutz verbessert werden soll. Einige weitere Informationen im Text.

Read more »