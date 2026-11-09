EU senkt Rauchergrenze von 800 auf 200 Zigaretten

Neue EU-Regeln senken die freigestellte Zigarettenmenge drastisch. Finanzminister tagen am 9. November über die Reform, die ab 2028 gelten soll und den Einkauf im EU-Ausland verteuert.

Die Europäische Union verschärft die Regeln für den persönlichen Zollfreibetrag bei Tabakerzeugnissen drastisch. Die geplante Reform reduziert die Richtmenge für Zigaretten von bisherigen 800 auf nur noch 200 Stück. Diese Änderungen sind Teil eines umfassenden Pakets zur Harmonisierung der Tabaksteuern in den Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission hatte entsprechende Vorschläge bereits im Juli 2025 vorgelegt. Die Entscheidung steht nun am Montag, dem 9. November, auf der Tagesordnung der EU-Finanzminister.

Draconian Limits Replace Current Allowances

Bisher durften Reisende innerhalb der EU bis zu 800 Zigaretten als Richtmenge für den persönlichen Eigenbedarf mitführen. Diese Grenze entspricht der Standardverpackung von vier Stangen. Der Kompromissvorschlag der irischen EU-Ratspräsidentschaft reduziert diese Obergrenze nun auf das Äquivalent einer einzigen Stange. Damit wird die Anzahl der freigestellten Zigaretten um 75 Prozent gesenkt. Diese Reduktion betrifft nicht nur klassische Tabakwaren, sondern ist ein zentraler Bestandteil der neuen Regulierungsstrategie. Die Europäische Union zielt darauf ab, den Schwarzmarkt einzudämmen und die Steuereinnahmen zu sichern. Der aktuelle Status quo bleibt vorerst noch gültig. Die neuen Bestimmungen sollen jedoch eine signifikante Hürde für den parallelen Import von Tabakprodukten darstellen.

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Irish Proposal Shapes Tax Harmonization Strategy

Die initiativen der irischen EU-Ratspräsidentschaft bilden die Grundlage für die derzeitigen Verhandlungen. Der deutsche Nachrichtenagentur dpa zufolge handelt es sich um einen Kompromissvorschlag, der die Interessen verschiedener Mitgliedstaaten ausgleichen soll. Die Reform geht über die reine Mengenbegrenzung hinaus und zielt auf eine Anhebung der europäischen Mindeststeuern ab. Dieser Ansatz soll die Preisunterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten der Union verringern. Bisher nutzen insbesondere österreichische Raucher die günstigeren Preise in den Nachbarländern für den Einkauf ihrer Zigaretten. Die geplante Angleichung der Steuern könnte diese Preisdifferenziale erheblich schrumpfen lassen. Die EU-Kommission betrachtet diese Maßnahmen als notwendigen Schritt zur Verbesserung des Binnenmarktes. Ziel ist es, einen fairen Wettbewerb unter den Herstellern und Händlern zu gewährleisten. Gleichzeitig soll der Schutz der öffentlichen Gesundheit durch höhere Preise gefördert werden.

Impact on Austrian Citizens and Cross-Border Trade

Für österreichische Bürger, die regelmäßig ihre Zigaretten im günstigeren EU-Ausland kaufen, bedeuten die neuen Regeln erhebliche Nachteile. Die Reduktion auf 200 Stück macht den Einkauf im Ausland für Gelegenheitsreisende unattraktiv. Wer größere Mengen mitbringt, muss künftig stärker begründen, dass es sich tatsächlich um persönlichen Bedarf handelt. Die Richtmenge ist keine starre Einfuhrgrenze, sondern dient als Indikator für die Überprüfung. Bei Transport und Verwendungszweck sind die Umstände entscheidend für die Freigabe. Dennoch wird die Bürokratie für Reisende zunehmen. Die Möglichkeit, große Mengen zollfrei einzuführen, entfällt weitgehend. Dies betrifft nicht nur Zigaretten, sondern auch andere nikotinhaltige Produkte. Die EU strebt eine umfassende Regulierung des gesamten Tabak- und Nikotinmarktes an. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Handel werden spürbar sein.

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Electronic Cigarettes and Liquids Face Stricter Limits

Neben klassischen Tabakprodukten unterliegen auch E-Zigaretten und Liquids strengeren Vorschriften. Die vorliegenden Informationen der EU-Kommission sehen eine drastische Reduktion der maßgeblichen Menge für Liquids vor. Die Freigrenze sinkt von 100 Millilitern auf nur noch 40 Milliliter. Diese Änderung betrifft alle nikotinhaltigen Produkte, die in die EU eingeführt werden. Die Harmonisierung der Steuersätze soll auch hier zu einer Angleichung der Preise führen. Reisende müssen mit strengeren Kontrollen an den Grenzen rechnen. Die Mitgliedstaaten haben mehr Befugnisse, um die Einhaltung der neuen Regeln durchzusetzen. Die Irlands EU-Ratspräsidentschaft treibt diese Veränderungen aktiv voran. Die Verbraucher müssen sich auf ein neues Umfeld im Bereich der Tabak- und Nikotinprodukte einstellen. Die Transparenz bei der Deklaration von Waren soll erhöht werden.

Implementation Timeline and National Legal Procedures

Wesentliche Teile der neuen Tabaksteuerregeln könnten bereits am 1. Jänner 2028 in Kraft treten. Bis dahin müssen die notwendigen Beschlüsse der EU-Finanzminister gefasst werden. Die Vorgaben müssen anschließend in jedes nationale Recht der Mitgliedsstaaten umgesetzt werden. Dieser Prozess dauert mehrere Monate und erfordert intensive Abstimmungen. Für österreichische Raucher bleibt die Situation vorerst unverändert. Der aktuelle Freibetrag von 800 Zigaretten gilt bis zur finalen Umsetzung. Sollte die EU ihre Pläne durchsetzen, wird der nächste Einkauf im Nachbarland deutlich komplizierter. Die rechtlichen Grundlagen für die Überwachung des Grenzhandels müssen angepasst werden. Die Europäische Union rechnet mit Widerstand aus einigen Mitgliedstaaten. Die Diskussion über die wirtschaftlichen Folgen für den Einzelhandel ist noch nicht abgeschlossen. Die Politik muss nun die Interessen der Gesundheitsschutzpolitik mit den wirtschaftlichen Belangen der Bürger abwägen.