Die EU-Kommission schlägt das 22. Sanktionspaket gegen Russland vor. Schwerpunkte sind verschärfte Visa-Bestimmungen und ein Einreiseverbot für Kriegsteilnehmer seit 2022.

Die EU-Kommission hat gemeinsam mit der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik das 22. Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen. Ein zentraler Schwerpunkt dieser Maßnahme liegt auf der Kontrolle und Beschränkung von Einreisen aus dem Kriegsland. Damit setzen die europäischen Institutionen einen weiteren Schritt zur Isolation Russland s und zur Unterstützung der Ukraine.

Einreiseverbote für Kriegsteilnehmer

Die EU-Kommission führt in diesem neuen Paket ein striktes Einreiseverbot für russische Kriegsteilnehmer ein. Dies betrifft alle Personen, die seit dem 24. Februar 2022 in den russischen Streitkräften gekämpft haben. Das Verbot gilt dabei unabhängig von der Staatsangehörigkeit der jeweiligen Kämpfer. Bereits mit dem 21. Sanktionspaket wurde die rechtliche Grundlage für diese Maßnahme festgelegt.

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Um Behörden die Identifizierung dieser Personen zu erleichtern, hat die Kommission überarbeitete Leitlinien und zusätzliche Hilfsmittel beschlossen. Dazu gehört unter anderem ein spezifischer Fragebogen zum Militärdienst. Die konkrete Anwendung des Einreiseverbots muss jedoch noch von den Mitgliedstaaten im Rat beschlossen werden. EU-Kommissar Magnus Brunner betonte, dass Wer auf Seiten Russlands gegen die Ukraine kämpft, in Europa nicht willkommen sei.

Striktere Visa-Bestimmungen und Grenzkontrollen

Auch für reguläre russische Touristen wird der Zugang zur Union erschwert. Visa sollen künftig nur noch in nachweislich begründeten Einzelfällen ausgestellt werden. Dies stellt eine massive Verschärfung gegenüber der Zeit vor dem Krieg dar, in der jährlich rund vier Millionen Visa ausgegeben wurden. Im Jahr 2025 waren es bereits nur noch etwa 618.000. Die EU hat die Visavergabe an russische Staatsbürger also deutlich reduziert.

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An den EU-Außengrenzen ist außerdem eine individuelle Überprüfung jeder Person aus Russland vorgesehen. Wer an der Grenze abgewiesen wird, soll im gemeinsamen Fahndungssystem erfasst werden. Damit soll verhindert werden, dass Betroffene einfach an einem anderen Grenzübergang erneut versuchen, in die EU zu gelangen. Die Mitgliedstaaten sollen die nötigen Mittel erhalten, um ehemalige Kämpfer effektiv zu erkennen.

Beschränkungen für Sport und Kultur

Das Sanktionspaket sieht zudem vor, dass russische Sportlerinnen und Sportler bei Wettkämpfen in der EU nicht mehr im Namen des russischen Staates antreten dürfen. Sobald das Verbot gilt, sollen die Mitgliedstaaten Visa für Personen und Teams ablehnen können, die für Russland, unter russischer Flagge oder mit anderen nationalen Symbolen antreten. Dies dient der Unterbindung der politischen Instrumentalisierung des Sports.

EU-Kommissar Magnus Brunner betonte, dass damit auch verhindert werden solle, dass Sportler als Aushängeschilder für den russischen Angriffskrieg auftreten. Auch bei Künstlern, die von russischen Behörden unterstützt werden, sollen die Behörden genauer hinsehen. Ziel ist es, die kulturelle Isolation Russlands weiter zu verstärken und dessen internationale Strahlkraft zu schmälern.

Schutz für kritische Gruppen und nächste Schritte

Gleichzeitig soll es weiterhin Schutz für Menschen geben, die Russland aus guten Gründen verlassen müssen. Dazu zählen ausdrücklich Menschenrechtsverteidiger, Oppositionelle und unabhängige Journalisten. Diese Ausnahmen sollen sicherstellen, dass die Sanktionen nicht unbeabsichtigt zivile Opfer treffen oder die Meinungsfreiheit kriminalisieren. Die EU-Kommission hebt hervor, dass humanitäre Ausnahmen stets gewahrt bleiben.

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Das 22. Sanktionspaket muss nun von den Mitgliedstaaten beschlossen werden. Erst nach der finalen Zustimmung im Rat treten die neuen Maßnahmen voll in Kraft. Die europäischen Institutionen erwarten, dass die Mitgliedstaaten die Umsetzung der neuen Visa-Regelungen und Grenzkontrollen rasch vorantreiben, um die Wirksamkeit der Sanktionen zu maximieren.