EU-Ringen um Fluggastrechte: Kompromiss in Sicht

Die EU verhandelt über die Reform der Fluggastrechte-Verordnung. Nach jahrelangem Streit zwischen Mitgliedstaaten und Parlament liegt ein Kompromissvorschlag der Kommission vor, der die Dreistundengrenze beibehält, aber die Entschädigungsformulare nicht mehr vorausfüllt. Die IATA kritisiert die Regelung als teuer und unfair.

In Brüssel tobt ein erbitterter Streit um die Zukunft der Fluggastrechte. Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004, die bei Verspätungen von mehr als drei Stunden eine Entschädigung von bis zu 600 Euro vorsieht, steht zur Überarbeitung an.

Im Juni 2025 stimmte eine Mehrheit der 27 EU-Mitgliedstaaten für eine weniger großzügige Regelung, doch das Europäische Parlament lehnte diesen Vorschlag im Jänner 2026 mit großer Mehrheit ab und sprach sich dafür aus, die Rechte der Fahrgäste zu stärken. Nun muss ein Kompromiss gefunden werden, der sowohl die Interessen der Fluggesellschaften als auch der Passagiere berücksichtigt.

Die International Air Transport Association (IATA), die ihre jährliche Generalversammlung in Rio de Janeiro abhält, zeigt sich verärgert über die mögliche Beibehaltung der alten Verordnung. Laut IATA-Vizepräsident für Europa, Rafael Schvartzman, kostet die aktuelle Regelung die Fluggesellschaften bereits acht Milliarden Euro pro Jahr. Er beklagte auf einer Medienkonferenz, dass der Luftverkehr wie ein politischer Punchingball behandelt werde.

Die IATA bezeichnet die EU-Verordnung als umgekehrten Robin Hood, da 99 Prozent der Passagiere an EU-Flughäfen einen Aufpreis zahlen müssten, um 1 Prozent von ihnen zu entschädigen, die von Verspätungen betroffen sind. Die Fluggesellschaften argumentieren, dass sie gezwungen seien, Flüge zu streichen, aus Angst vor einer Kettenreaktion von Verspätungen und damit verbundenen Entschädigungszahlungen. Laut der französischen Finanzzeitung Les Echos vom Samstag hat die Europäische Kommission einen Kompromissentwurf gefunden, der zur Abstimmung bereit steht.

Dieser Entwurf behält die Dreistundengrenze für eine Entschädigung bei, aber die Entschädigungsformulare würden nicht mehr vorausgefüllt sein. Dies würde bedeuten, dass Passagiere selbst aktiv werden müssten, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Kritiker befürchten, dass dies die Durchsetzung der Rechte erschweren könnte. Die Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen gehen weiter, während die Luftfahrtbranche und Verbraucherschützer gespannt auf den endgültigen Kompromiss warten.

Die Entscheidung wird weitreichende Auswirkungen auf die Reisebranche und die Rechte von Millionen von Fluggästen haben





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