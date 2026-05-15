EU-Richtlinie zur Lohntransparenz: Herausforderungen und Chancen für österreichische Unternehmen

Die neue EU-Entgelttransparenzrichtlinie zwingt Unternehmen zur Offenlegung ihrer Lohnsysteme, um die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu schließen. Der Artikel beleuchtet die Umsetzung in Österreich und gibt Tipps zur Vorbereitung.

Die Europäische Union hat eine weitreichende Richtlinie zur Entgelttransparenz verabschiedet, deren Umsetzung in den Mitgliedstaaten eine zentrale Rolle im Kampf gegen geschlechtsspezifische Lohnunterschiede spielt. In Österreich läuft die Uhr bereits, denn bis zum 7.

Juni 2026 muss die entsprechende nationale Gesetzgebung vorliegen. Aktuell herrscht jedoch eine spürbare Verunsicherung in der Wirtschaft, da ein offizieller Gesetzesentwurf noch aussteht. Die Kernabsicht der EU ist es, durch eine gesteigerte Transparenz bei der Entlohnung sicherzustellen, dass gleiche oder gleichwertige Arbeit auch tatsächlich gleich bezahlt wird. Damit soll insbesondere der sogenannte Gender-Pay-Gap, also die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, systematisch geschlossen werden.

Während die soziale Zielsetzung weitgehend anerkannt ist, bleibt die praktische Umsetzung und die Frage nach der Effektivität solcher Maßnahmen in Fachkreisen umstritten. Die konkreten Anforderungen der Richtlinie sehen vor, dass Beschäftigte sowie Personen, die sich auf eine Stelle bewerben, weitreichende Informationsrechte erhalten. Arbeitnehmer sollen künftig das Recht haben, Auskunft über das durchschnittliche Entgelt einer Vergleichsgruppe zu verlangen, die Tätigkeiten ausübt, welche mit ihrer eigenen Arbeit gleichwertig sind.

Zudem wird eine gestaffelte Berichtspflicht eingeführt, die sich nach der Größe des Unternehmens richtet. Betriebe mit mehr als 250 Mitarbeitern müssen bereits ab dem Jahr 2027 jährlich über ihre Einkommensdaten berichten. Für Unternehmen mit 150 oder mehr Beschäftigten sieht die Regelung eine Berichterstattung alle drei Jahre ab 2027 vor, während Firmen ab 100 Mitarbeitern ebenfalls alle drei Jahre berichten müssen, allerdings erst ab dem Jahr 2031.

Es bleibt derzeit noch ungewiss, ob auch kleinere Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten in diese Pflichten einbezogen werden, da die Richtlinie dies zwar nicht explizit fordert, aber einen nationalen Spielraum lässt. Viele Arbeitgeber befürchten eine massive Zunahme der bürokratischen Last und einen zu tiefen Eingriff in die unternehmerische Freiheit der Gehaltsgestaltung. Experten wie die Arbeitsrechtlerin Katharina Körber-Risak relativieren diese Sorgen jedoch.

Ihr zufolge seien die benötigten Daten in den meisten Betrieben bereits vorhanden, es gehe primär darum, diese strukturiert zusammenzuführen. Die wahrgenommene Belastung resultiere oft weniger aus dem tatsächlichen Aufwand als vielmehr aus der Ungewissheit über die exakten gesetzlichen Anforderungen. Thomas Neumann von BDO bestätigt, dass zwar ein bürokratischer Mehraufwand entstehe, dieser jedoch überschaubar bleibe. Problematisch sei vielmehr die Kumulation verschiedener neuer regulatorischer Pflichten, die gerade in wirtschaftlich volatilen Zeiten als zusätzliche Belastung empfunden werden.

Ein wesentlicher Punkt der Vorbereitung liegt in der Definition der Wertschöpfung. Elisa Aichinger von Deloitte Österreich weist darauf hin, dass viele Unternehmen bisher keine fundierten Grundlagen dafür haben, welchen Beitrag eine bestimmte Tätigkeit zur Gesamtwertschöpfung leistet. Diese Lücke in der internen Struktur führt oft zu der Angst vor der Transparenz. Um darauf zu reagieren, wird empfohlen, bereits jetzt sogenannte Jobfamilien zu bilden.

Dabei handelt es sich um Gruppen von vergleichbaren Tätigkeiten, bei denen Verantwortung, Seniorität und spezifische Kriterien für die Entlohnung objektiv gewichtet werden. Ein zentrales Problem bleibt die Balance zwischen dem Auskunftsrecht der Mitarbeiter und der notwendigen Anonymisierung von Daten, um den Datenschutz zu gewährleisten.

Zudem muss die interne Kommunikation klarstellen, dass nicht die Person, sondern die Tätigkeit bewertet wird. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die oft über kein formelles Lohnschema verfügen, ist eine frühzeitige Analyse ratsam. Florina Thenmayer von Dorda empfiehlt, Entgeltsysteme proaktiv zu strukturieren und Recruiting-Prozesse auf Transparenz auszurichten, um einen späteren Zeitdruck zu vermeiden. Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass die Richtlinie jegliche Gehaltsunterschiede verbiete.

Zulässig bleiben Differenzierungen, die auf objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien basieren, wie etwa Berufserfahrung, Qualifikationen, individuelle Leistung oder der Umfang der übernommenen Verantwortung. Entscheidend ist lediglich, dass diese Kriterien nachvollziehbar definiert und einheitlich auf alle Mitarbeiter angewendet werden. Kollektivverträge bieten hier oft bereits eine gute Basis, da sie Berufserfahrung häufig schon berücksichtigen. Dennoch müssen Betriebe eigene interne Richtlinien schaffen, um sachliche Kriterien für etwaige Überzahlungen festzulegen und so rechtssicher agieren zu können





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