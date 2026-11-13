EU-Richtlinie Familiennachzug: Neun Staaten fordern strikte Reformen

Österreich, Italien und sieben weitere EU-Länder fordern in einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission eine Verschärfung der Regeln zum Familiennachzug von Flüchtlingen.

Fünfzehn Jahre nach der letzten wesentlichen Anpassung sehen sich neun europäische Nationen gezwungen, eine fundamentalere Neuausrichtung der Migrationspolitik einzufordern. Österreich zusammen mit Italien, den Niederlande n, Polen, Tschechien, Griechenland, Finnland, Bulgarien und Luxemburg hat eine gemeinsame Position erarbeitet, die explizit auf eine restriktivere Handhabung des Familiennachzug s abzielt. Dieses Koalitionsgesuch richtet sich direkt an die Europäische Kommission mit der klaren Botschaft, dass die aktuelle Rechtslage den gesellschaftlichen Integrationsdruck in den Mitgliedsstaaten nicht mehr ausreichend abfedern kann.

Kritik an aktuellen EU-Regelungen zur Migration

Am vergangenen Freitag haben die neun zuständigen Minister für Migration und Inneres in einem koordinierten Schritt ein offizielles Schreiben an den EU-Migrationskommissar Magnus Brunner versandt. In diesem Dokument argumentieren sie detailliert, dass die bisherige Richtlinie, welche das Recht auf Nachzug der Kernfamilie garantiert, den realen Kapazitäten vieler Aufnahmeländer diametral entgegensteht. Die Unterzeichner betonen, dass Länder mit hohen Einwanderungszahlen nun auf eine massive Herausforderung bei der Familienzusammenführung stoßen, die weit über reine Grenzkontrollen hinausgeht.

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Die Minister weisen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme darauf hin, dass spezifisch Bildungseinrichtungen in stark frequentierten urbanen Zentren vor unprecedented Aufgaben stehen. Schulen müssten eine wachsende Anzahl an neuen Schülerinnen und Schülern integrieren, die oft keinerlei vorherige schulische Vorbildung oder Sprachkenntnisse mitbringen. Dies führe zu einer massiven Überlastung der Lehrpläne und der infrastrukturellen Ressourcen, was die Bildungsqualität für alle Kinder gefährdet und die Integrationsbemühungen erschwert.

Belastung der öffentlichen Infrastruktur

Neben dem Bildungssystem erfahren weitere zentrale Säulen der Daseinsvorsorge einen enormen Stress. Der Wohnsektor verzeichnet einen kritischen Mangel an verfügbaren Unterkünften für wachsende Familienverbände, während Kindergärten und Kinderbetreuungsstätten an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Das öffentliche Gesundheitswesen sieht sich mit steigenden Patientenströmen konfrontiert, und der Arbeitsmarkt steht vor der Aufgabe, sowohl qualifizierte als auch weniger qualifizierte Arbeitskräfte in einem bereits angespannten Umfeld zu integrieren.

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Viele der signierenden Staaten haben bereits nationale Notlösungen implementiert, um den Zustrom von Angehörigen einzudämmen. Diese einseitigen Maßnahmen zeigen jedoch, dass isolierte staatliche Ansätze langfristig nicht nachhaltig sind. Die Minister sind sich einig, dass es einer europäischen, harmonisierten Lösung bedarf, die Restriktionen rechtlich absichert und vor Gericht standhält, statt eines Flickenteppiks unterschiedlichster nationaler Gesetze.

Konkrete Maßnahmen in Österreich

Österreich hat diesen Kurs bereits drastisch vorangetrieben und den Familiennachzug für gut ein Jahr vollständig ausgesetzt. Als Begründung diente die akute Überlastung der Bildungs- und Sozialsysteme, die eine nachhaltige Integration in kurzer Zeit unmöglich machte. Nach dieser Phase des Stopps hat das Land nun auf ein striktes Kontingentmodell umgestellt, um den Zuzug kontrolliert zu steuern.

Für das aktuelle Kalenderjahr sowie das kommende Jahr stehen in Österreich ausschließlich 314 Plätze für den Familiennachzug zur Verfügung. Diese extrem niedrige Quote spiegelt den Willen wider, die Zahl der Nachzügler auf ein administrativ verarbeitbares Maß zu drücken. Die rechtliche Grundlage für diese Maßnahmen war und ist stark umstritten und befindet sich teilweise noch in der gerichtlichen Prüfung.

Zukünftige europäische Lösungsstrategien

Die aktuelle EU-Richtlinie sieht im Wesentlichen ein fundamentales Recht auf Nachzug von Ehepartnern und minderjährigen Kindern vor. Die einzige explizite Ausnahme besteht darin, dass die betroffene Person eine akute Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder die allgemeine Ordnung darstellt. Die neun Länder fordern nun eine Überarbeitung dieser Baseline, um weitere Kriterien zur Einschränkung des Zuzugs rechtlich verankerbar zu machen.

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Die gemeinsame Position der Unterzeichnerstaaten unterstreicht, dass eine nachhaltige europäische Lösung unerlässlich ist. Sie fordern keine Aufhebung des Prinzips der Familienzusammenführung insgesamt, aber unbedingt eine Anpassung der Bedingungen, um die Aufnahmekapazitäten der Mitgliedstaaten nicht zu überfordern. Der Brief an Magnus Brunner ist somit als dringender Aufruf zu verstehen, die europäischen Migrationsregeln an die geopolitischen und sozialen Realitäten des 21. Jahrhunderts anzupassen.