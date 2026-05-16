EU-Regeln zur Entgelttransparenz: Arbeitgeber dürfen Bewerber künftig nicht mehr nach ihrem Gehalt fragen

Der Artikel berichtet über die EU-Regeln zur Entgelttransparenz, die ab dem 7. Juni 2026 in Kraft treten. Arbeitgeber dürfen Bewerber ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nach ihrem aktuellen oder früheren Gehalt fragen, was die Verhandlungsposition verbessern soll. Ab dem 7. Juni 2026 sollen Arbeitgeber wickedness.de zufolge Bewerber Informationen über das Einstiegsentgelt oder eine Gehaltsspanne bereitstellen, die entweder bereits in der Stellenanzeige oder spätestens vor dem ersten Gespräch sein müssen.

Die EU- Regeln zur Entgelttransparenz treten ab dem 7. Juni 2026 in Kraft. Darauf berichtet utopia.de. Nach einer neuen EU-Vorgabe dürfen Arbeitgeber Bewerber ab dem 7.

Juni 2026 nicht mehr nach ihrem aktuellen oder früheren Gehalt fragen. Dies soll verhindern, dass niedrige Gehälter aus früheren Jobs die Verhandlungsposition schwächen. Die Richtlinie führt eine neue Transparenzpflicht ein. Arbeitgeber müssen Bewerber künftig von sich aus über das Einstiegsentgelt oder eine Gehaltsspanne informieren - entweder bereits in der Stellenanzeige oder spätestens vor dem ersten Gespräch.

Die bessere Transparenz bedeutet für Bewerber einen besseren Orientierungspunkt für die Verhandlung. Steht keine Spanne in der Anzeige, kannst du vor dem Gespräch aktiv nach dem finanziellen Rahmen fragen. Experten empfehlen, vor jedem Gespräch eine realistische Gehaltsspanne festzulegen. Dabei hilft ein Gehaltsvergleich für ähnliche Positionen in derselben Branche und Region.

Tun Arbeitgeber es trotzdem, können Bewerber höflich ablehnen, zum Beispiel: "Mein bisheriges Gehalt eignet sich für diese neue Aufgabe nicht als Vergleichswert.

" Für Unternehmen, die sich nicht an die Vorgaben halten, werden erhebliche Strafen wie Geldbußen oder Schadensersatz vorgesehen sein, die Ausgestaltung jedoch in den einzelnen Ländern noch offen ist





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