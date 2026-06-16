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EU-Rat muss noch zustimmen, bevor Zollabkommen mit USA umgesetzt wird

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EU-Rat muss noch zustimmen, bevor Zollabkommen mit USA umgesetzt wird
EU-RatZollabkommenUSA
📆16/06/2026 10:58:00
📰DiePressecom
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Die EU musste Trump einige Zugeständnisse machen, wie die Akzeptanz von US-Zöllen auf die meisten Warenexporte in die USA und die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Industriegüter.

Der EU-Rat muss noch zustimmen, bevor das umstrittene Zollabkommen mit den USA vollständig umgesetzt wird. Die EU musste Trump einige Zugeständnisse machen, wie die Akzeptanz von US-Zöllen auf die meisten Warenexporte in die USA und die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Industriegüter.

Die vollständige Umsetzung der EU-Zusagen verzögerte sich, aber nun haben sich Vertreter des Parlaments und der Mitgliedstaaten darauf geeinigt, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und US-Meeresfrüchten sowie Agrarprodukten einen besseren Marktzugang zu gewähren. Ein Sicherheitsnetz soll dafür sorgen, dass die Vorteile nur dann gelten, wenn auch die USA ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig umsetzen. US-Präsident Donald Trump hat der EU vor ein paar Wochen eine Frist bis zum 4. Juli gesetzt.

Der EU-Rat muss noch zustimmen, bevor das Abkommen vollständig umgesetzt wird. Die EU-Kommission hatte sich im vergangenen Sommer auf den Zolldeal eingelassen, um einen drohenden Handelskrieg abzuwenden. Die EU musste aber Zugeständnisse machen, wie die Akzeptanz von US-Zöllen auf die meisten Warenexporte in die USA und die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Industriegüter.

Die vollständige Umsetzung der EU-Zusagen verzögerte sich, aber nun haben sich Vertreter des Parlaments und der Mitgliedstaaten darauf geeinigt, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und US-Meeresfrüchten sowie Agrarprodukten einen besseren Marktzugang zu gewähren. Ein Sicherheitsnetz soll dafür sorgen, dass die Vorteile nur dann gelten, wenn auch die USA ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig umsetzen. Der EU-Rat muss noch zustimmen, bevor das Abkommen vollständig umgesetzt wird.

Die EU-Kommission hatte sich im vergangenen Sommer auf den Zolldeal eingelassen, um einen drohenden Handelskrieg abzuwenden. Die EU musste aber Zugeständnisse machen, wie die Akzeptanz von US-Zöllen auf die meisten Warenexporte in die USA und die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Industriegüter. Die vollständige Umsetzung der EU-Zusagen verzögerte sich, aber nun haben sich Vertreter des Parlaments und der Mitgliedstaaten darauf geeinigt, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und US-Meeresfrüchten sowie Agrarprodukten einen besseren Marktzugang zu gewähren.

Ein Sicherheitsnetz soll dafür sorgen, dass die Vorteile nur dann gelten, wenn auch die USA ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig umsetzen

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