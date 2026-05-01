EU-Projekt ZDrauA: Innovatives Umweltmonitoring für gesunde Fließgewässer

Das EU-Projekt ZDrauA entwickelt neue Methoden für das Umweltmonitoring in Fließgewässern, um Artenverluste und Schadstoffe frühzeitig zu erkennen. Mit der eDNA-Methode sollen Tier-, Pflanzen- und Mikrobenarten identifiziert werden, um die ökologische Gesundheit von Flüssen wie der Drau zu bewerten. Das Projekt fördert auch die Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit.

Ein präzises Überwachungssystem soll das Verschwinden von Arten in Fließgewässer n aufdecken, bei eingewanderten Tieren und Pflanzen Alarm schlagen und kontrollieren, wo Schadstoffe das Ökosystem belasten.

Anfang März kam es in der Lavant, einem Nebenfluss der Drau im Bezirk Wolfsberg, zu einem massiven Fischsterben. Schuld daran war ein Störfall in einer Papierfabrik, bei dem Laugen und Schadstoffe über die Kläranlage ins Gewässer gelangten und ein Natura-2000-Schutzgebiet verseuchten. Lokale Umweltvereine warnten, dass der Fluss in dem Bereich ökologisch tot sei, da man zahlreiche Fischleichen und andere verendete Tiere fand. Besonders betroffen waren die seltenen Sämling-Fische, die außer in diesem Schutzgebiet nirgendwo sonst in Kärnten vorkommen.

Vid Švara, der am UNESCO-Lehrstuhl für Nachhaltiges Management von Schutzgebieten an der FH Kärnten arbeitet, erklärt, dass sein Team mehrfach vor Ort war, um Proben zu nehmen und das Artenvorkommen zu bestimmen. Aktuell leitet Švara das länderübergreifende EU-Projekt ZDrauA, das sich mit dem 725 Kilometer langen Fluss Drau (auf Slowenisch Drava) befasst. Der Name des Projekts kann auch als zdrava gelesen werden, was auf Slowenisch gesund bedeutet.

Das Hauptziel des seit Anfang 2025 laufenden Vorhabens ist es, innovative Methoden für das Umweltmonitoring in Fließgewässern zu etablieren. Mit einem speziellen Testkit wird eDNA gesammelt, indem Wasser gepumpt und gefiltert wird. Die Umwelt-DNA gibt Aufschluss darüber, welche Tier-, Pflanzen- und Mikrobenarten in dem Gewässer leben. Die eDNA-Methode (environmental DNA) ermöglicht es, alle in einer Probe vorhandenen Arten von Tieren, Pilzen, Pflanzen und Mikroorganismen zu identifizieren, vorausgesetzt, ihre DNA-Abschnitte sind in einer globalen Datenbank gespeichert.

Švara betont, dass sein Team mit Partnern aus der Boku Wien, dem Land Kärnten und dem Umweltministerium zusammenarbeitet. Durch DNA-Barcoding können laut Švara 90 Prozent aller vorkommenden Tierarten bestimmt werden.

Allerdings ist bei Fließgewässern oft unklar, ob die DNA in einer Wasserprobe von Tieren und Pflanzen stammt, die direkt an der Probenstelle leben, oder ob sie über weite Strecken transportiert wurde. Während in Österreich die DNA-Datenbanken im Rahmen der Initiative Abol gut bestückt sind, fehlt in Slowenien noch eine vergleichbare Sammlung genetischer Informationen aller Organismen. Um die eDNA-Methoden zu testen, mischen die Forschenden quasi Smoothies aus dem Biomaterial eines Flussabschnitts und analysieren alles, was an einer Probenstelle gefunden wurde.

Die Kontrolle im Sequenziergerät stellt sicher, dass jegliche DNA-Reste als Nachweis der vorhandenen Arten dienen können. Švara beschreibt seine Aufgabe als Erstellung des Biomonitorings der nächsten Generation im Einzugsgebiet der Drau in Österreich und Slowenien. Er gibt auch Anleitungen, wie diese Methoden anderswo angewendet werden können. Der Leitfaden zur Handhabung wird derzeit erstellt und soll ab 2027 breiträumig für das Monitoring eingesetzt werden.

Das Team kümmert sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit, um die Bevölkerung, Wirtschaft und Industrie über die neuen Methoden zu informieren und zu zeigen, wie diese zur Förderung der Gesundheit von Menschen und Umwelt beitragen können. Die ersten Messreihen entstehen nun an neun Stellen in Kärnten und an über 15 Stellen in Slowenien entlang der Drau und ihrer Nebenflüsse.

Bei Störfällen in Kläranlagen, der Industrie oder Landwirtschaft können Schadstoffe in die Umwelt gelangen und die Tier- und Pflanzenwelt der Flüsse sowie die menschliche Gesundheit gefährden. Herkömmliches Biomonitoring wird etwa alle drei Jahre an verschiedenen Stellen von Fließgewässern durchgeführt. Die Umwelt-DNA kann hingegen jederzeit entnommen und ausgelesen werden. Švara betont, dass für die Probennahme keine wissenschaftlichen Fachleute nötig sind.

Auch Mitarbeitende in Kläranlagen oder engagierte Bürgerinnen und Bürger (Citizen Scientists) können die Testkits nutzen. Die FH Kärnten stellt solche Testkits zur Probennahme an Fließgewässern für Interessierte bereit. Vid Švara, der von Ausbildung her Biologe ist und sich auf im Wasser lebende Insekten, Krebse und andere Nicht-Wirbeltiere spezialisiert hat, erklärt, dass er in seiner Freizeit auch Schmetterlingsforscher ist.

Wissenschaftlich liegt sein Fokus jedoch auf Flohkrebsen, kleinen Krebstierchen, die frei im Wasser schwimmen und eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz des Ökosystems spielen





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