Das EU-Projekt "LeTs-Care" entwickelt ein gemeinsames Schema für die Analyse europäischer Langzeitpflegemodelle, um diese vergleichbar zu machen. Das Projekt umfasst sieben europäische Länder und involviert Innsbrucker Forscher. Die Forschenden untersuchen auch die Umsetzung innovativer Projekte, wie Telecare, bei der Sensoren in Wohnungen Stürze melden.

Die Aufgabe der Langzeitpflege wird immer größer und wird voraussichtlich noch wachsen. Derzeit ist es klar, dass Einzelmaßnahmen alleine nicht reichen, sondern ein grundlegender Ansatz erforderlich ist.

Das EU-Projekt "LeTs-Care" soll dies liefern, bei dem auch Innsbrucker Forscher beteiligt sind. Immer mehr Menschen in der EU benötigen Pflege: Es waren 2019 noch 30,8 Millionen Personen, prognostiziert die EU bis 2050 einen Anstieg auf 38,1 Millionen - ein Plus von 24 Prozent. Traditionelle Langzeitpflegemodelle basieren auf unbezahlten Pflegekräften, die in der Regel Familienmitglieder sind - und meist Frauen. Gleichzeitig wachsen die Zahlen der Menschen mit Pflegebedarf, die von Frauen weniger Kinder gebären und zunehmend erwerbstätig sind.

In diesem demografischen und sozialen Wandel stoßen herkömmliche Modelle an ihre Grenzen und müssen neu überdacht werden. Das EU-Bekenntnis zu bezahlbarer und qualitativ hochwertiger Langzeitpflege gibt es seit 2017 auf EU-Ebene. Das Projekt "Forschende aus sieben europäischen Ländern entwickeln ein gemeinsames Schema für die Analyse ihrer nationalen Langzeitpflegemodelle, um diese vergleichbar zu machen. Im Team sind Dänemark, Litauen, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.

Die Projektleitung obliegt derjenigen für Learning from Long-Term Care Systems. Um voneinander zu lernen, entwickeln die Forscher ein neues Modell für politisches Lernen.

"Zwar sind die Herausforderungen europaweit ähnlich, haben aber länderspezifisch eine andere Bedeutung - abhängig von Auffassung und Gesetzeslage," so Soziologe Bernhard Weicht von der Uni Innsbruck, dessen Team die Analysen des österreichischen Modells liefert. Um Beispiele im Länderkontext zu verstehen, muss man sich detailliert damit auseinandersetzen. Nur so könne man eine Grundlage für die länderspezifische Anpassung der Lösungen entwickeln. Bevor man prüft, ob Bedürfnisse erfüllt werden, müsse man sie erst definieren - und sie variieren stark.

So gebe es Länder, die Pflegebedürfnisse mit Betreuung, Versorgung und Sicherheit gleichsetzen. In anderen Ländern gehe es vor allem um individuelle Selbstbestimmung oder die gesellschaftliche Integration von pflegebedürftigen Menschen. Dementsprechend unterschiedlich seien die Systeme ausgestaltet. Ebenso brauche es eine allgemeine Definition für den Begriff "Pflegekräfte".

Zählen auch pflegende Familienangehörige dazu? Wie sind die österreichspezifischen Personenbetreuerinnen einzustufen, die keine medizinische Kompetenz haben und in Haushalt und Alltag unterstützen? Die Forschenden untersuchen auch die Umsetzung innovativer Projekte, wie Telecare, bei der Sensoren in Wohnungen Stürze melden. Interessant ist, wie lokale Kontexte die Wirkung technologischer Maßnahmen beeinflussen.

"In einem System mit ausreichend professionellen Pflegekräften ist das eine helfende Lösung, weil es jemanden gibt, der sofort auf das Signal reagieren und sich zu dem Ort bewegen kann. In einem System, in dem es kaum professionelles Personal gibt, bedeutet das vielleicht eine zusätzliche Belastung für Familien," so Weicht, um zu verdeutlichen, dass der Einsatz von Technologie in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Ergebnisse bringt. Der Erfolg von Langzeitpflegemodellen hängt aber auch von strukturellen und finanziellen Investitionen ab.

Wichtig ist eine einheitliche Vorstellung davon, wie Pflege gestaltet werden soll und wer dafür verantwortlich ist. Kontraproduktiv sind Systeme mit zersplitterten Zuständigkeiten, die zu Überschneidungen und Lücken führen, betont Weicht abschließend





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