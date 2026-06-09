EU plant verbindliche E-Auto-Quoten für Firmenflotten

Die EU-Kommission möchte durch die Clean Corporate Vehicles Regulation den Umstieg auf Elektroautos bei Dienstwagen beschleunigen, wobei Österreich besonders hohe Quoten erfüllen müsste.

Die Europäische Kommission plant einen weitreichenden Eingriff in den Automobilmarkt, der unter dem Namen Clean Corporate Vehicles Regulation bekannt ist. Dabei geht es primär darum, die Flotten von Unternehmen schneller auf emissionsfreie Antriebe umzustellen.

Da ein erheblicher Teil der Neuzulassungen in Europa auf Firmenwagen entfällt, sieht die Kommission hier einen strategischen Hebel, um die Klimaziele zu erreichen. Die geplanten Quoten würden vorschreiben, dass ein immer größerer Prozentsatz der neu angeschafften Dienstwagen elektrisch sein muss. Für Österreich sieht dieser Entwurf besonders ambitionierte Ziele vor. Ab dem Jahr 2028 sollen bereits 58 Prozent aller neu zugelassenen Firmenwagen emissionsfrei sein.

Bis zum Jahr 2035 soll dieser Wert auf beeindruckende 95 Prozent ansteigen. Kritiker bezeichnen dieses Vorgehen als ein Verbrenner-Verbot durch die Hintertür, da die faktische Notwendigkeit, Elektroautos zu kaufen, durch gesetzliche Quoten erzwungen wird, anstatt auf marktwirtschaftliche Anreize zu setzen. Ein besonders umstrittener Punkt dieser Verordnung ist die Art und Weise, wie die Ziele für die einzelnen Mitgliedstaaten festgelegt werden.

Anstatt eine einheitliche Quote für ganz Europa zu definieren, nutzt die Kommission ein gestaffeltes System, das sich am wirtschaftlichen Wohlstand der Länder orientiert. Maßgeblich ist hierbei das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Länder, die wirtschaftlich stärker aufgestellt sind, müssen dementsprechend höhere Quoten erfüllen, da die EU davon ausgeht, dass diese Staaten über die finanziellen Mittel und die technologischen Voraussetzungen verfügen, den Umstieg schneller zu vollziehen.

Österreich landet aufgrund seiner starken wirtschaftlichen Position zusammen mit Ländern wie Schweden, Dänemark und den Niederlanden in der Gruppe mit den höchsten Anforderungen. Diese Logik stößt jedoch auf Widerstand, da sie die spezifischen infrastrukturellen Bedürfnisse und die geografischen Gegebenheiten der einzelnen Länder vernachlässigt. In Österreich wird dieser Plan von Europaministerin Claudia Bauer und der ÖVP scharf kritisiert. Die Ministerin betont, dass ein technologischer Umstieg nur dann erfolgreich sein kann, wenn er in der Praxis auch tatsächlich funktioniert.

Sie weist darauf hin, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe sowie Liefer- und Pflegedienste auf Fahrzeuge angewiesen sind, die absolut zuverlässig sind und über eine hohe Reichweite verfügen. Für einen Installateur, der täglich viele Baustellen anfährt, oder einen Pflegedienst, der weite Strecken zwischen Patienten zurücklegt, ist die aktuelle Ladeinfrastruktur oft noch nicht ausreichend. Ohne ein flächendeckendes Netz an Schnellladestationen und ohne bezahlbaren Strom würden solche Quoten lediglich zu einer massiven bürokratischen und finanziellen Belastung für die Betriebe führen.

Bauer argumentiert, dass die Politik in Brüssel den Alltag der arbeitenden Menschen nicht aus den Augen verlieren darf. Anstatt Hürden aufzubauen, sollte Europa Rahmenbedingungen schaffen, die den Umstieg erleichtern, anstatt ihn durch starre Quoten zu erzwingen. Die Debatte um die Clean Corporate Vehicles Regulation spiegelt einen tieferen Konflikt innerhalb der EU wider. Einerseits gibt es das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 und das ursprüngliche Vorhaben, Verbrennungsmotoren bis 2035 komplett zu verbieten.

Andererseits wächst der Widerstand in vielen Mitgliedstaaten, da die technologische Realität oft hinter den politischen Ambitionen zurückbleibt. Die Fokussierung auf große Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitern soll zwar die kleinsten Betriebe direkt schützen, doch indirekt könnten die Kosten durch steigende Preise für Elektrofahrzeuge oder den Druck in den Lieferketten auch kleinere Akteure treffen.

Zudem stellt sich die Frage, ob die Stromnetze überhaupt in der Lage sind, eine so massive Zunahme an elektrischen Flottenfahrzeugen zu bewältigen. Wenn tausende Dienstwagen gleichzeitig an Ladestationen hängen, könnten lokale Netze überlastet werden, sofern nicht massiv in die Netzinfrastruktur investiert wird. Die Kritik der österreichischen Regierung unterstreicht somit nicht nur eine politische Differenz, sondern weist auf grundlegende logistische Herausforderungen hin, die vor der Einführung verbindlicher Quoten gelöst werden müssen





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