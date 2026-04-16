EU plant Steuerreform für günstigere Strompreise

Die Europäische Kommission schlägt eine neue Steuerpolitik vor, um die Energiekosten in der EU zu senken. Ziel ist es, Strom deutlich niedriger zu besteuern als fossile Brennstoffe, um die Abhängigkeit von Gas und Öl zu reduzieren und den Übergang zu erneuerbaren Energien zu fördern.

Die Europäische Union strebt eine umfassende Neuausrichtung ihrer Steuerpolitik an, um die anhaltend hohen Strompreise in Europa effektiv einzudämmen. Kernstück des neuen Ansatzes ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission, der eine signifikante Senkung der Besteuerung von Strom vorsieht, während fossile Brennstoffe wie Gas und Öl einer stärkeren steuerlichen Belastung unterworfen werden könnten.

Diese Initiative ist eine direkte Reaktion auf die jüngsten, dramatischen Preissteigerungen auf den Energiemärkten. Insbesondere die Spannungen im Nahen Osten haben zu einem starken Anstieg der Gaspreise geführt, was sich unmittelbar auf die Stromkosten für Verbraucher und Unternehmen in Europa auswirkt. Die starke Kopplung der Strompreise an die Entwicklung der Gaskosten bleibt weiterhin ein zentraler Faktor, der die finanzielle Belastung für die Bürger maßgeblich beeinflusst. Die gegenwärtige Situation verdeutlicht die Notwendigkeit einer solchen Reform eindrücklich. Aktuell zahlen Haushalte in der Europäischen Union im Durchschnitt etwa 0,29 Euro pro Kilowattstunde für Strom. Im Vergleich dazu ist Gas mit rund 0,11 Euro pro Kilowattstunde deutlich günstiger. Erschreckend ist dabei der Anteil von Steuern und Abgaben an der Stromrechnung, der fast ein Drittel ausmacht. Genau hier setzt die geplante EU-Maßnahme an. Durch eine Reduzierung der Steuerlast auf Strom soll dieser für die Verbraucher erschwinglicher werden. Dies verfolgt nicht nur das Ziel, die Haushaltsbudgets zu entlasten, sondern auch, den Übergang zu klimafreundlicheren Technologien und erneuerbaren Energiequellen spürbar zu beschleunigen. Gleichzeitig wird die Möglichkeit erwogen, die Besteuerung von Öl und Gas zu erhöhen, um einen Anreiz für den Umstieg auf nachhaltigere Alternativen zu schaffen und die externen Kosten der Nutzung fossiler Brennstoffe besser abzubilden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Dringlichkeit dieser Maßnahme betont und hervorgehoben, dass Europa einen hohen Preis für seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zahle. Sie prognostiziert, dass diese Energieträger auch in Zukunft die teuerste Energiequelle bleiben werden, was die strategische Bedeutung einer Diversifizierung und Dekarbonisierung des Energiesektors unterstreicht. Ein wesentliches Hindernis bei der Umsetzung von Steueränderungen auf EU-Ebene ist die Notwendigkeit der einstimmigen Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Vergangene Versuche, vergleichbare Steueranpassungen durchzuführen, sind an diesem Kriterium gescheitert. Mit dem neuartigen Entwurf, der am 22. April veröffentlicht werden soll, unternimmt die Europäische Kommission einen neuen Anlauf, um eine breite Akzeptanz zu erzielen. Es besteht die Hoffnung, dass bereits vor dem Sommer dieses Jahres ein konkreter Vorschlag vorgelegt werden kann, der die Zustimmung der Regierungen findet. Um etwaige Einnahmeverluste, die durch eine geringere Besteuerung von Strom entstehen könnten, auszugleichen und gleichzeitig eine gerechtere Verteilung der Lasten zu gewährleisten, wird zudem die Einführung einer Sondersteuer auf die außergewöhnlich hohen Gewinne von Öl- und Gaskonzernen diskutiert. Diese Unternehmen haben in den letzten Jahren überproportional von den gestiegenen Energiepreisen profitiert. Die genauen Ausgestaltung der Steuerreform und die Mechanismen zur Kompensation von Einnahmeausfällen werden derzeit noch im Detail geprüft, um eine faire und wirksame Lösung für die gesamte Europäische Union zu schaffen. Fakt ist, dass die EU entschlossen ist, die Weichen für eine stabilere und kostengünstigere Energieversorgung zu stellen, die den Klimazielen und den Bedürfnissen ihrer Bürger besser gerecht wird





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