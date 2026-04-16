EU plant Notfallplan gegen Kerosinmangel angesichts Iran-Konflikts

Die Europäische Union entwickelt einen Notfallplan zur Sicherstellung der Kerosinversorgung, da der Iran-Konflikt die Importabhängigkeit Europas und die Versorgungssicherheit bedroht. Der Plan sieht eine Erfassung und Auslastung europäischer Raffineriekapazitäten vor, während Airlines vor einem möglichen Engpass im Sommer warnen.

Die Europäische Union arbeitet an einem Notfallplan , um einer drohenden Verknappung von Flugbenzin infolge des Iran-Konflikt s entgegenzuwirken. Laut einem Reuters vorliegenden Entwurf sollen die vorhandenen Raffineriekapazitäten innerhalb Europas erfasst und deren maximale Auslastung gewährleistet werden.

Zusätzliche Maßnahmen zur Absicherung der Kerosinversorgung sind laut informierten Personen in der Entwicklung. Der Branchenverband Airlines for Europe hat bereits eine EU-weite Überwachung der Lagerbestände sowie einen gemeinsamen Einkauf von Kerosin vorgeschlagen.

Europäische Fluggesellschaften hatten zuvor vor einem Kerosinmangel innerhalb weniger Wochen gewarnt, falls die Lieferungen aus dem Nahen Osten blockiert bleiben sollten. Eine solche Entwicklung könnte den Sommerreiseverkehr erheblich beeinträchtigen.

Aktuelle Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigen, dass Europa 30 Prozent seines Bedarfs an Flugbenzin importiert, wobei rund 75 Prozent dieser Einfuhren aus dem Nahen Osten stammen. Die Raffineriekapazitäten in Europa haben in den vergangenen Jahren abgenommen, und viele Betriebe arbeiten bereits an ihrer Kapazitätsgrenze. Darüber hinaus ist die Versorgung mit Kerosin innerhalb Europas sehr ungleichmäßig verteilt.

Seit der Blockade der Straße von Hormuz sind die Kerosinpreise stark gestiegen, was zu Verteuerungen beim Fliegen führt. Airlines befürchten weitere Preisanstiege, Flugstornierungen und am Boden bleibende Maschinen, wenn der Konflikt nicht bald beigelegt wird.

Die IEA prognostiziert, dass es bis Juni zu Engpässen kommen könnte, falls die Region nur die Hälfte der üblichen Lieferungen aus dem Nahen Osten kompensieren kann. Einige Flughäfen haben bereits vor Engpässen innerhalb von drei Wochen gewarnt, sollte die Straße von Hormuz für Treibstofflieferungen geschlossen bleiben.

Grazia Vittadini, für die Beschaffung zuständige Vorständin der Lufthansa, äußerte gegenüber Reuters, dass Kerosinlieferanten ihre Prognosezeiträume verkürzen und keine Ausblicke über einen Zeitraum von mehr als einem Monat mehr geben. An den Flughäfen Frankfurt und München gibt es nach Angaben der Betreibergesellschaften bisher keine Anzeichen für einen Kerosinmangel. Obwohl sie nicht direkt für die Treibstoffversorgung zuständig sind, stehen sie in engem Kontakt mit den Lieferanten, um die Situation kontinuierlich zu beobachten.





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