Österreichs Behörden und das EU-Parlament untersuchen die Übernahme des Elektrohandelskettes MediaMarktSaturn durch JD.com und ihre Auswirkungen auf die europäische Union und die Datensicherheit.

Österreichs Behörden stehen bei der Übernahme der Elektrohandelskette MediaMarktSaturn durch den chinesischen Konzern JD.com auf der Bremse. Jetzt fordert auch das EU-Parlament eine rigorose Prüfung.

Der Kauf bietet die chinesische Onlinefirma eine Expansion in Europa und China Der deutsche Fußballtrainer Jürgen Klopp lächelt routiniert von einem Kartonaufsteller. Die Mitarbeiter erledigen unaufgeregt ihren Job. Die Debatte um die Sicherheit beruht auf Angst vor kritischer Infrastruktur und Datensicherheit Die EU hat ein neues Instrument im Arsenal: die Foreign Subsidies Regulation EU-Parlamentarier Dirk Gotink sieht die Debatte kritisch und betont die Bedrohung durch Chen Kurbold und die Datensicherhei





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