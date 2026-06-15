EU-Parlament beschließt neue Fluggastrechte: Verbraucher atmen auf

Das Europäische Parlament hat in finaler Abstimmung die neue Fluggastrechte-Verordnung verabschiedet. Nach harten Verhandlungen mit Rat und Kommission konnten Verschlechterungen für Fluggäste abgewendet werden. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Das EU-Parlament stimmt heute Abend final über die neue Fluggastrechte-Verordnung ab. Nach langen und intensiven Verhandlungen mit dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission stehen nun die finalen Regelungen fest.

Das Parlament konnte sich in mehreren Punkten durchsetzen, nachdem insbesondere große Luftverkehrsunternehmen und einige Mitgliedstaaten auf umfassende Änderungen gedrängt hatten. Zu Beginn der Verhandlungen standen weitreichende Änderungen der bestehenden Fluggastrechte auf der Tagesordnung. Vor allem auf Druck von Deutschland und Frankreich, die mächtige Luftfahrtunternehmen wie Lufthansa und Air France im Land haben, waren ursprünglich massive Einschränkungen für Verbraucher geplant.

Dazu zählten niedrigere Ausgleichszahlungen bei Verspätungen und Annullierungen, Änderungen bei der 3-Stunden-Regel für Verspätungen, eine weitergehende Zulassung von No-Show-Gebühren sowie eine Ausweitung der sogenannten außergewöhnlichen Umstände auf zusätzliche Fallgruppen wie Streiks oder Personalausfälle. Das Parlament hat in den Trilog-Verhandlungen jedoch zahlreiche dieser Verschlechterungen abwehren oder abschwächen können. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick: Die bisherigen Ausgleichsansprüche nach EU-Verordnung 261/2004 bleiben in ihrer Höhe grundsätzlich erhalten, allerdings werden die Betragsgrenzen für bestimmte Flugdistanzen angepasst.

Bei Verspätungen bleibt die dreistündige Grenze für Entschädigungsansprüche erhalten, die Berechnungsgrundlage wird jedoch präzisiert. airline können unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin No-Show-Gebühren erheben, jedoch nur, wenn der Fluggast nicht rechtzeitig zum Check-in erschienen ist und die Airline alle zumutbaren Maßnahmen zur Information ergriffen hat. Der Begriff der außergewöhnlichen Umstände wird nicht auf Streiks oderPersonalausfälle ausgeweitet, sondern bleibt auf Ereignisse beschränkt, die von der Airline trotz aller zumutbaren Maßnahmen nicht hätten vermieden werden können.

Zudem werden die Informationspflichten der Airlines gegenüber Fluggästen bei Annullierungen und großen Verspätungen weiter verschärft. Fluggesellschaften müssen künftig bereits bei der ersten Buchungsbestätigung klar und verständlich über die geltenden Fluggastrechte informieren. Bei Großeinschränkungen im Flugverkehr wie etwa großen Streiks müssen Airlines aktiv über Alternate Reiserouten und mögliche Entschädigungsansprüche aufklären. Die neue Verordnung soll nach ihrer offiziellen Veröffentlichung in Kraft treten und gilt dann unmittelbar in allen Mitgliedstaaten.

Übergangsfristen für airlines sind nicht vorgesehen, sodass die neuen Regeln schnell wirksam werden. Verbraucherschützer begrüßen zwar, dass das Parlament viele der ursprünglich geplanten Verschlechterungen abwenden konnte, kritisieren aber weiterhin bestehende Lücken, etwa bei der Beweislast für Verspätungsursachen oder der Behandlung von Anschlussflügen. Die endgültige Fassung muss nun noch formal vom Rat und von der Kommission bestätigt werden, wobei dies als Formsache gilt.

Die heutige Abstimmung im Parlament ist der entscheidende Schritt, um das langwierige Gesetzgebungsverfahren abzuschließen und Rechtssicherheit für Fluggäste und airlines zu schaffen





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