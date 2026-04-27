EU-Mittel für Rechtsnationale Fraktion gefährdet: Bericht fordert Konsequenzen

Ein Bericht im Europäischen Parlament könnte zur vorläufigen Aussetzung der Finanzierung für die rechtsnationale Fraktion Patrioten für Europa führen, der Veruntreuung von EU-Geldern vorgeworfen wird. Der Bericht fordert rasche Untersuchungen und mögliche Rückstellungen von Geldern.

Ein Bericht, der am Mittwoch zur Abstimmung steht, könnte dazu führen, dass der rechtsnationalen Fraktion im Europäischen Parlament, zu der auch die FPÖ gehört, vorläufig die Finanzierung entzogen wird.

Der Verdacht der Veruntreuung von EU-Geldern steht im Raum. Der Druck auf die Fraktion Patrioten für Europa, die neben dem französischen Rassemblement National (RN), der italienischen Lega und der ungarischen Fidesz auch die FPÖ umfasst, wächst stetig. Bisher hat das Generalsekretariat des Europäischen Parlaments auf Hinweise bezüglich des Missbrauchs von EU-Geldern durch die Fraktion mit Verweis auf laufende Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) reagiert.

Der nun zur Abstimmung stehende Bericht zum Haushaltsjahr 2024 des Parlaments fordert jedoch nicht nur beschleunigte Untersuchungen, sondern auch sofortige Maßnahmen. Dies könnte letztendlich den Entzug oder das Einfrieren von EU-Geldern für die Fraktion zur Folge haben. Aktuell wird eine Mehrheit für den Bericht erwartet. Mehrere Zeitungen, darunter Le Monde, Die Zeit und Falter, berichteten bereits im Juli 2025 über einen Entwurf eines internen Prüfberichts des EU-Parlaments.

Dieser Bericht legt nahe, dass die ID-Fraktion (die Vorgängerin der Patrioten) zwischen 2019 und 2014 EU-Haushaltsmittel in Höhe von 4,3 Millionen Euro missbraucht haben könnte. Die Gelder sollen unter anderem in fiktive Dienstleistungsverträge und Spenden geflossen sein, die an Gruppen und Personen gezahlt wurden, die keinen Bezug zur Parlamentsarbeit haben. Laut dem Bericht des Falter sollen rund 600.000 Euro an die der FPÖ nahestehende Zeitschrift Zur Zeit gegangen sein.

Über drei Millionen Euro sollen an Unternehmer überwiesen worden sein, die dem Rassemblement National nahestehen. Der ehemalige ID-Generalsekretär Philip Claeys hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung. Die Forderung des Berichts ist konkret, dass parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen der EPPO alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen, einschließlich vorläufiger administrativer Schutzmaßnahmen wie vorsorgliche Verrechnungen und/oder Rückstellungen, um die finanziellen Interessen der Union und das Ansehen des Parlaments zu schützen.

Zusätzlicher Druck kommt von der Antikorruptions-NGO Transparency International. Am 24. April stellte die Organisation eine Anfrage an die EU-Betrugsbehörde Olaf, in der sie eine spezielle Untersuchung gegen den ehemaligen ID-Generalsekretär Claeys anregte. Sie argumentierte, dass sein Handeln eine anhaltende Gefahr für den Missbrauch von EU-Geldern darstelle.

Claeys ist mittlerweile Generalsekretär der Fraktion der Patrioten. Nick Aiossa, Direktor von Transparency International, kritisierte das Generalsekretariat des Europäischen Parlaments scharf und bezeichnete die Untätigkeit der Institution als unglaublich. Er verwies auf wiederholte Fälle von Untätigkeit des Parlaments bei der Veruntreuung von EU-Geldern, konnte sich diesen Fall jedoch nicht erklären. Aiossa schlug vor, Claeys die Haushaltsaufsicht für die Fraktion zu entziehen.

Es ist nicht der erste Fall von Missbrauchsverdacht, der Mitgliedern dieser rechten Fraktion angelastet wird. Im vergangenen Jahr verurteilte ein Pariser Gericht die RN-Vorsitzende Marine Le Pen wegen der Veruntreuung von EU-Geldern in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Der Fall betraf parlamentarische Assistenten, die vom EU-Parlament bezahlt wurden, aber für Wahlkämpfe und andere Tätigkeiten in Frankreich eingesetzt wurden. Le Pens Anwalt legte Berufung ein, und ein Urteil wird für Anfang Juli erwartet.

Dieses Urteil wird neben möglichen Haft- und Geldstrafen auch darüber entscheiden, ob Le Pen bei der nächsten französischen Präsidentschaftswahl antreten darf





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