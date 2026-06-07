EU-Lohntransparenzrichtlinie in Österreich: Einigung der Sozialpartner fehlte, Kritik der Wirtschaft, Bedenken von ÖVP und NEOS

Die EU-Lohntransparenzrichtlinie sollte in Österreich am Sonntag umgesetzt werden, doch eine rechtzeitige Einigung der Sozialpartner kam nicht zustande. Die Wirtschaft hatte scharfe Kritik geübt, und die Regierung musste einen entsprechenden Entwurf in die politische Koordinierung schicken. Die Richtlinie hat das Ziel, den Gender Pay Gap zu verringern, aber auch Bedenken von ÖVP und NEOS gibt es. Die Wirtschaft befürchtet zusätzliche Bürokratie und Kosten.

Mit Sonntag sollte in Österreich die EU-Lohntransparenzrichtlinie umgesetzt werden. Eine rechtzeitige Einigung der Sozialpartner kam allerdings nicht zustande. Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) schickte am Samstag wie angekündigt einen entsprechenden Entwurf in die politische Koordinierung der Regierung .

Die Wirtschaft hatte scharfe Kritik an der Richtlinie geübt. Das Ministerium betonte nun, der Entwurf sei nicht provokant. Die zahlreichen Gespräche mit den Sozialpartnern seien in den Entwurf eingeflossen, teilte das Arbeitsministerium mit. Etwa beim Thema Einkommensberichte habe es einen Kompromiss mit den Sozialpartnern gegeben, hieß es.

Diese sollen Unternehmen erst ab 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorlegen müssen, wie es die Richtlinie als Mindestanforderung vorgibt. Bei 100 bis 249 Arbeitnehmenden soll das alle drei Jahre notwendig sein, ab 250 Beschäftigten jährlich. Der Inhalt der derzeitigen Einkommensberichte bleibe bestehen. Angegeben werden müssen die Anzahl an Männern und Frauen je Arbeitnehmergruppe und das Durchschnittsentgelt von Männern und Frauen in den jeweiligen Gruppen im Kalenderjahr.

Ebenso vorgesehen ist ein individuelles Auskunftsrecht über die individuelle Entgelthöhe sowie das Durchschnittsentgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten. In Stellenausschreibungen – bzw. vor dem Einstellungsgespräch bei Initiativbewerbungen – muss das Einstiegsgehalt oder dessen Spanne bekanntgegeben werden, damit sich Bewerberinnen und Bewerber auf die Gehaltsverhandlung vorbereiten können. Verbote, über das eigene Gehalt zu reden, werden unwirksam. Betriebe, die bereits nach Kollektivvertrag entlohnen, müssen keine eigene Vergütungsstruktur entwickeln, sondern können das Entgeltsystem des Kollektivvertrags verwenden.

Erleichert werden soll der Zugang zu Verfahren. Bei Diskriminierung hätten bisher nämlich oft die Beweismittel gefehlt, um Entgeltdifferenz einklagen zu können, hieß es. Sanktionen, die die Richtlinie vorgibt, soll es in Form von Verwaltungsstrafen geben. Diese sollen aber erst in einem Jahr in Kraft treten, damit sich Unternehmen vorbereiten können.

Die Lohntransparenzrichtlinie hat das Ziel, den Gender Pay Gap zu verringern. Die Umsetzung stieß in den letzten Wochen aber auf Gegenwind, auch innerhalb der Koalition. Während SPÖ, Grüne, Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer auf eine schnelle Umsetzung der Richtlinie drängen, äußerten Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter Bedenken. Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und ÖVP-Wirtschaftsbund befürchten zusätzliche Bürokratie und Kosten.

Auch NEOS hatte zuletzt gefordert, die Richtlinie zu überarbeiten. Eine Umsetzung in letzter Minute im Schnellverfahren wäre ein „Pfusch mit Ansage“, so Wirtschaftssprecher Markus Hofer. Das Arbeitsministerium hatte daraufhin betont, dass man schon seit mehr als zwei Jahren verhandle. Die vollständige Umsetzung der Richtlinie findet sich zudem im Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS.

Auch Ängste vor mehr Bürokratie will das Ressort entkräften. Bereits jetzt müssten Unternehmen ab 150 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schließlich Einkommensberichte erstellen. Kleinbetriebe seien von der Berichtspflicht ausgenommen. Die verlangten Daten würden große moderne Unternehmen für ihre Personalsteuerung außerdem sowieso schon besitzen.

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