EU kündigt neues Sanktionspaket gegen Russland an: Einreiseverbote, Fischereiembargo und Verschärfungen gegen Umgehung

Die EU will mit einem weiteren Sanktionspaket russische Energieeinnahmen weiter reduzieren und Umgehungsmechanismen bekämpfen. Erstmals ist ein vollständiges Einfuhrverbot für Fischereierzeugnisse wie Kabeljau geplant. Zudem sollen Krypto-Dienstleistungen für unterstützende Drittstaaten verboten werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in Brüssel ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland angekündigt, das die wirtschaftliche und technologische Basis des Landes weiter untergraben soll.

Im Zentrum der neuen Maßnahmen stehen Einreisebeschränkungen für Personen, die an der Invasion der Ukraine beteiligt sind, sowie erstmals ein vollständiges Einfuhrverbot für bestimmte Fischereierzeugnisse wie Kabeljau. Darüber hinaus plant die EU Verschärfungen bei Ausfuhrbeschränkungen für Güter und Technologien, die für die russische Militärindustrie nutzbar sind, darunter weitere Metalle und Legierungen für die Luft- und Raumfahrt sowie den Verteidigungssektor.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bekämpfung von Umgehungsmechanismen: Sanktionen sollen künftig auch Drittstaaten treffen, die Russland bei der Umgehung bestehender Maßnahmen unterstützen. Hierzu zählt insbesondere ein geplantes Verbot von Krypto-Dienstleistungen für bestimmte Länder, das eine starke abschreckende Wirkung entfalten soll.

Zudem wird das Aussetzen der Anpassung der Ölpreisobergrenze bis Jänner nächsten Jahres sowie neue Verbote für russische Banken in Betracht gezogen. Von der Leyen betonte, dass die bereits verhängten Sanktionen spürbare Folgen für Russland haben: Die Energieeinnahmen seien zu Jahresbeginn um etwa 40 Prozent zurückgegangen, das Wirtschaftswachstum sei schleppend, der Haushalt unter zunehmendem Druck und die Bevölkerung leide unter Inflation und steigenden Steuern.

Ein Teil des neuen Pakets soll bereits beim Treffen der EU-Außenminister am kommenden Montag beschlossen werden, weitere Maßnahmen könnten nach notwendigen Abstimmungen in den kommenden Wochen folgen. Die EU setzt damit ihre Strategie fort, Russland durch graduell verschärfte Sanktionen zu isolieren und die Finanzierungsmöglichkeiten für den Krieg zu beschneiden, während sie gleichzeitig ihre Fähigkeit demonstriert, auf neue Umgehungstaktiken zu reagieren





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sanktionen Russland Ursula Von Der Leyen EU Ukraine-Krieg Fischereiembargo Krypto-Verbot Ölpreisobergrenze Militärindustrie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russland aufgefordert, sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen zu akzeptierenDeutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufgerufen. Die vier Länder haben schriftliche Bedingungen vorgelegt, unter denen sie zu direkten Gesprächen mit Russland bereit sind.

Read more »

EU will Ukraine-Kämpfern Einreise verbietenDas nächste EU-Sanktionspaket gegen Russland soll eine umfassende Visasperre für russische Soldaten umfassen.

Read more »

So leben Menschen aus Westen wirklich in RusslandDa hochqualifizierte Arbeitskräfte zunehmend Moskau den Rücken kehren und der Kreml immer mehr Männer durch den Krieg verliert, sollen auch Ausländer ...

Read more »