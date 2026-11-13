EU-Krisenstimmung: Europäisches Verhandlungsteam für Ukraine-Friedensgespräche gebildet

Die EU einigt sich auf ein gemeinsames Team aus Kommission, Rat und den E5-Ländern zur Vertretung bei Ukraine-Friedensverhandlungen. Hintergründe zum Aufbau.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben eine entscheidende strukturelle Klärung für die zukünftige diplomatische Repräsentation des Kontinents bei den Verhandlungen zum Ende des Ukraine-Krieg s getroffen. Auf ihrem Treffen am Freitag verständigten sich die Spitzenpolitiker darauf, dass ein spezifisches europäisches Verhandlungsteam die Interessen der Union wahrnehmen wird. Dieses Gremium soll nicht nur aus den zentralen Institutionen der Europäischen Union bestehen, sondern explizit auch die sogenannten E5-Lände einbeziehen, wie EU-Ratspräsident António Costa nach den Beratungen mitteilte. Diese Einigung markiert einen wichtigen Schritt zur Harmonisierung der europäischen Außenpolitik in einer Phase intensiver diplomatischer Aktivitäten.

Zusammensetzung des Verhandlungsteams

Das neu formierte europäische Verhandlungsteam wird aus den Institutionen der Europäischen Union und den E5-Ländern bestehen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präzisierte bei der Bekanntgabe, dass sich die EU-Institutionen aus der EU-Kommission und dem Rat der EU-Länder zusammensetzen. Bei den E5-Ländern handelt es sich um Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Polen. Diese spezifische Aufteilung soll sicherstellen, dass sowohl die supranationalen Behörden als auch die mächtigsten nationalen Regierungen ein Mitspracherecht haben. Von der Leyen betonte, dass die EU die Ukraine unterstützen und gleichzeitig ihre eigenen Interessen schützen werde. Die Grundsätze und die Position der EU in den Verhandlungen seien bekannt, und das europäische Team werde weiterhin in enger Abstimmung und in vollkommener Geschlossenheit handeln.

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Diplomatische Einigung nach intensiven Debatten

Die Diskussion darüber, wer für Europa am Verhandlungstisch sitzen soll, hatte angesichts der von den USA vermittelten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zuletzt an Fahrt aufgenommen. Innerhalb der Union gab es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die Repräsentation auszusehen hat. Während kleinere Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen sich für die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas oder EU-Ratspräsident Costa aussprachen, wollten Mitgliedstaaten wie Deutschland und Italien selbst Unterhändler zu den Verhandlungen entsenden. António Costa mahnte, Europa müsse in allen Gesprächen, die die Zukunft der Ukraine und die Sicherheit unseres Kontinents prägen, mit einer klaren und geeinten Stimme sprechen. Er verwies darauf, dass Europa eine zentrale Rolle bei den Gesprächen über die europäische Zukunft der Ukraine, ihren Wiederaufbau und ihren Wohlstand spiele. Diese strukturelle Einigung verhindert nun potenzielle Reibereien um die Dominanz bei den Friedensverhandlungen.

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USA vermitteln zwischen Kiew und Moskau

Der diplomatische Kontext wird maßgeblich durch US-amerikanische Initiativen geprägt. Jared Kushner traf Wolodymyr Selenskyj in Dublin, nachdem er mit dem ukrainischen Präsidenten ein nächtliches Gespräch geführt hatte. Kushner teilte mit, dass beide Kriegsparteien zugestimmt hätten, die Europäer in die nächste Verhandlungsrunde einzubinden. Bevor Kushner mit Selenskyj sprach, hatten er und Steve Witkoff am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelt. Allerdings nahm an dem Treffen mit Putin nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti kein Vertreter des Außenministeriums teil. Der Agentur zufolge begleiteten lediglich Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow, der russische Chefverhandler Wladimir Medinski sowie der Unterhändler Kirill Dmitrijew den russischen Präsidenten. Diese Details unterstreichen die komplexe Netzwerkstruktur der aktuellen Friedensbemühungen.

Auswirkungen und weitere Schritte

Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die geopolitische Ordnung in Europa tiefgreifend verändert hat. Die Bildung des einheitlichen europäischen Teams soll die Verhandlungsposition der Union stärken und sicherstellen, dass alle relevanten politischen Kräfte an Bord sind. Für die Zivilbevölkerung in der Ukraine und in den EU-Mitgliedstaaten bedeutet dies eine potenzielle Entschleunigung des Konflikts durch klarere diplomatische Kanäle. Die EU-Kommission und der Rat arbeiten nun darauf hin, diese koordinierte Strategie in die praktischen Verhandlungen mit den Partnern aus den E5-Ländern sowie den US-Unterhändlern zu übersetzen. Die nächste Runde der Gespräche wird zeigen, wie effektiv diese neu gewonnene Geschlossenheit die Interessen aller Beteiligten vorantreibt.