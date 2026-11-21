Neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie reguliert Kleinstkredite unter 200 Euro und BNPL-Dienstleister wie Klarna. Anbieter müssen nun Kreditwürdigkeit prüfen und irreführende Werbung stoppen.

Die EU-Verbraucherkreditrichtlinie führt umfassende Neuerungen für den europäischen Kreditmarkt ein, die erhebliche Auswirkungen auf Anbieter von Kleinstkredite n und digitalen Zahlungsdienstleistern haben. Vor diesem Hintergrund unterliegen ab sofort auch Kredite mit einem Gesamtkreditbetrag von unter 200 Euro sowie zins- und gebührenfreie Ratenzahlungen den vollen gesetzlichen Vorgaben. Diese Regeländerung schließt eine bisherige Lücke im Verbraucherschutz, die es vielen Anbietern ermöglichte, kleinere Finanzierungsmodelle der strengen Kontrolle zu entziehen.

Anwendungsbereich: Regulierung für Kleinstbeträge und BNPL

Die wichtigste Neuerung betrifft den Anwendungsbereich der neuen Vorschriften. Bisher fielen Kredite mit einem Gesamtkreditbetrag von unter 200 Euro häufig nicht unter die strengen Vorgaben des Verbraucherkreditgesetzes. Ebenso galten zins- und gebührenfreie Ratenzahlungen oft als nicht reguliert. Ab sofort unterliegen auch diese Kleinstkredite sowie sogenannte "Buy now, pay later"-Modelle der vollen gesetzlichen Regulierung. Dies umfasst explizit Online-Einkäufe über Zahlungsdienstleister wie Klarna, die in den vergangenen Jahren stark an Beliebtheit gewonnen haben. Die Europäische Kommission hat diese Anpassung vorgenommen, um Verbraucher vor unangemessenen Risiken bei geringfügigen Finanzierungen zu schützen.

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Strenge Kreditwürdigkeitsprüfungen für Anbieter

Für Kreditanbieter bedeuten die neuen Vorschriften deutlich strengere Pflichten bei der Kreditwürdigkeitsprüfung. Unternehmen müssen vor Vertragsabschluss genau prüfen, ob sich der Kunde die Rückzahlung leisten kann. Diese Pflicht gilt nun auch für geringe Beträge, die zuvor oft ohne detaillierte Prüfung gewährt wurden. Die Anbieter sind verpflichtet, die finanzielle Situation des Kunden sorgfältig zu evaluieren, bevor eine Einigung getroffen wird. Dies soll verhindern, dass Verbraucher in Schuldenfallen geraten, indem sie Kredite aufnehmen, die sie langfristig nicht bedienen können. Die Einhaltung dieser strengen Kriterien wird durch Aufsichtsbehörden überwacht, um Compliance-Verstöße schnell zu identifizieren.

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Verbot irreführender Kreditwerbung

Darüber hinaus wird die Werbung für Kredite durch die neue Richtlinie streng reguliert. Slogans, die suggerieren, ein Kredit verbessere die finanzielle Situation oder führe zu Wohlstand, sind zukünftig verboten. Anbieter dürfen keine Versprechen machen, die den Verbraucher in die Irre führen könnten. Die Kommunikation muss transparent und wahrheitsgemäß sein, um eine fundierte Entscheidung des Kunden zu ermöglichen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, das Vertrauen der Verbraucher in den Finanzmarkt zu stärken und manipulative Marketingstrategien auszuschließen. Die Einhaltung der Werbevorschriften ist ein zentraler Bestandteil des neuen Schutzkonzepts der EU.