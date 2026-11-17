Die EU-Kommission stellt fest, dass der Onlinemarktplatz Temu die Pflichten aus dem Gesetz über digitale Dienstleistungen nicht erfüllt und weiterhin illegale Waren verkauft.

Die Europäische Kommission hat erneut massive Mängel bei der Plattformüberwachung des chinesischen Onlinemarktplatzes Temu festgestellt. Laut einer Mitteilung der Brüssel er Behörde ist es Temu nicht gelungen, den weit verbreiteten Vertrieb von illegalen und bisweilen gemeingefährlichen Produkten unter Kontrolle zu bringen, obwohl das Unternehmen mit einer elitären Einkaufserfahrung wirbt. Diese Einschätzung resultiert aus einer aktuellen Untersuchung, die prüft, ob Temu die Verpflichtungen aus dem Gesetz über digitale Dienstleistungen ( DSA) einhält. Die Kommission erklärte am Dienstag, dass der Marktplatz gegen die Rechtspflicht verstoße, vernünftige, angemessene und wirksame Maßnahmen einzuführen, um das Risiko zu mindern, dass illegale Produkte auf seiner Plattform angeboten werden.

Mangelnde Kontrollmechanismen bei Risikoartikeln

Temu weist die Vorwürfe der Kommission zurück und verweist darauf, dass die bisher eingeführten Kontrollen als unwirksam, das System zur Moderation von Inhalten als schwach und das Sanktionssystem als unwirksam eingestuft wurden. Konkret identifizierten die Prüfer, dass der Marktplatz Elektronikgeräte, Kosmetika und Spielzeug zwar als Produkte mit einem besonders hohen Risiko der Rechtswidrigkeit erkannt hat. Diese Kategorien werden jedoch zu selten und nicht durch systematische Stichproben geprüft, um ihre Konformität sicherzustellen. Zudem konzentriert sich Temu bei seinen Sanktionen darauf, einzelne Online-Handelsplätze zu sperren, anstatt die dahinterstehenden Händler persönlich zu bestrafen. Diese strukturelle Schwäche führt dazu, dass ein Händler, dessen Standort wegen Rechtsverstößen gesperrt wurde, einfach auf einen anderen Ausweichstandort wechseln kann, um weiterhin illegale Waren anzubieten.

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Diskrepanz zwischen Wachstum und Sicherheitsstandards

Ein zentrales Problem liegt in der menschlichen Ressourcenplanung von Temu. Eine mit der Untersuchung beauftragte Beamtin der Kommission erklärte der Presse, dass das Wachstum der Plattform möglicherweise schneller erfolgt sei als die Fähigkeit des Unternehmens, Risiken zu kontrollieren. In einer offiziellen Aussendung wird ausgeführt, dass die Zahl der menschlichen Moderatoren nicht im Einklang mit dem starken Anstieg der Veröffentlichungen auf der Plattform gewachsen ist. Das Moderationssystem, welches eigentlich die Verbreitung illegaler Produkte schon vorab unterbinden soll, funktioniert daher unzureichend. Die Moderatoren von Temu schenken den Angaben der Händler offenkundig systematisch Vertrauen, statt die Produkte konkret und unabhängig zu prüfen. Dies hat dazu geführt, dass beispielsweise Kinderspielzeug, das mit Blei, Kadmium und anderen hochgiftigen Substanzen versehen war, oder Elektrogeräte, die Stromschläge auslösen können, weiterhin verbreitet wurden.

Wiederholte Sanktionen und historische Vorwürfe

Temu kommt damit zum bereits zweiten Mal ins Fadenkreuz der Europäischen Kommission, weil sein Geschäftsmodell nicht den Rechtsvorschriften der EU genügt. Im Mai hatte die Kommission bereits eine Geldbuße in Höhe von 200 Millionen Euro verhängt, weil das Unternehmen kein System zur Analyse systemischer Risiken auf seiner Plattform eingeführt hatte. Zu diesen Risiken zählte vor allem der nun erneut beanstandete massenhafte Vertrieb von illegalen Waren. Diese Sanktion dürfte auf Temu gewirkt haben. Das Unternehmen legte der Kommission daraufhin einen Aktionsplan vor, um eine wirksame Risikoanalyse einzuführen. Im Oktober erhielt dieser Plan schließlich die Zustimmung der Brüsseler Behörde, doch in der konkreten Bekämpfung der erkannten Risiken bleibt Temu weiterhin säumig, wie die aktuellen Ermittlergebnisse zeigen.

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Verfahrensablauf und potenzielle Sanktionen

Temu kann nun im Rahmen des Verfahrens nach dem DSA Einsicht in die Unterlagen der Kommission nehmen. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, schriftlich auf die Ergebnisse des vorläufigen Ermittlergebnisses zu reagieren und seine Verteidigung vorzutragen. Sollte die Kommission diese Reaktion nicht zufriedenstellen, würde sie einen endgültigen Verstoß Temus feststellen und eine weitere Geldbuße verhängen. Die theoretische Obergrenze für solche Strafen beträgt bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes. Der Jahresumsatz von Temu belief sich im Jahr 2025 auf rund 53 Milliarden Euro. Allerdings hat die Kommission diese Höchstgrenze, welche der DSA vorgibt, in der Vergangenheit noch nie ausgeschöpft, was auf eine fallbezogene Abwägung der Verhältnismäßigkeit hindeutet.

Langfristige Auswirkungen auf die Plattform-Regulierung

Die anhaltenden Probleme von Temu unterstreichen die Schwierigkeiten der Europäischen Kommission, die Einhaltung des DSA in der Praxis durchzusetzen, insbesondere bei Plattformen mit extrem schnellem Wachstum und komplexen Lieferketten. Die Vorwürfe zeigen, dass reine Aktionspläne und formale Zustimmungen nicht ausreichen, um reale Sicherheitsrisiken für Verbraucher zu minimieren. Die Kommission wird nun prüfen, ob die eingereichten Antworten Temus ausreichen, um die Vorwürfe der mangelnden Aufsicht zu entkräften. Die weiteren Schritte des Verfahrens werden maßgeblich davon abhängen, ob Temu in der Lage ist, nachzuweisen, dass es seine internen Strukturen und Moderationskapazitäten signifikant ausgebaut hat, um mit dem Volumen der angebotenen Waren Schritt zu halten und dabei die gesetzlichen Anforderungen an die Produktsicherheit strikt einzuhalten.