EU-Kommission verhängt 200-Millionen-Euro-Strafe gegen Temu wegen illegaler Produkte

Die EU-Kommission hat gegen den chinesischen Onlinemarktplatz Temu eine Strafe von 200 Millionen Euro verhängt. Grund sind schwere Verstöße gegen das Gesetz über digitale Dienste. Temu soll Risiken für Verbraucher nicht ausreichend bewertet haben.

Die EU-Kommission hat eine Rekordstrafe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Onlinemarktplatz Temu verhängt. Grund ist ein besonders schwerwiegender Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste (DSA).

Die Brüsseler Behörde wirft dem Unternehmen vor, die Risiken und Schäden für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht ordnungsgemäß bewertet zu haben. Verbraucher in der EU stoßen auf Temu mit hoher Wahrscheinlichkeit auf illegale Artikel. Die Risikobewertung von Temu unterschätzt konkrete Gefahren, ist zu unspezifisch, stützt sich nicht auf solide Beweise und ist nicht umfassend, kritisierte die zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Henna Virkkunen. Sie zeige nicht das tatsächliche Ausmaß des potenziellen Schadens, den über Temu verkaufte illegale Produkte verursachen.

Temu hat mittlerweile 130 Millionen Kundinnen und Kunden in Europa, sodass illegale Produkte viele EU-Bürger erreichen. Temu kritisierte die Strafe als unproportional und betonte, dass sich die Entscheidung auf die Risikoabwägung von 2024 beziehe und nicht den aktuellen Stand der Systeme widerspiegele. Das Unternehmen werde weiter konstruktiv mit der EU-Kommission zusammenarbeiten. Temu gebe europäischen Verbrauchern Zugang zu einer breiten Palette erschwinglicher Produkte und helfe auch europäischen Unternehmen, mehr Kunden zu erreichen.

Die EU-Kommission hatte bei der Beurteilung sowohl Temus Risikobewertung von 2024 als auch jüngere Antworten auf Auskunftsersuchen einbezogen. Die Behörde verwies unter anderem auf Testkäufe im vergangenen Jahr, bei denen viele Produkte durchgefallen seien. Ein sehr hoher Prozentsatz der ausgewählten Ladegeräte habe grundlegende Sicherheitstests nicht bestanden. Ein hoher Prozentsatz der getesteten Babyspielzeuge habe die Chemikaliengrenzwerte überschritten, und es habe Erstickungsgefahr wegen abnehmbarer Teile bestanden.

Temu ist ein Onlinemarktplatz, auf dem zahlreiche Unternehmen verschiedene Waren verkaufen. Das chinesische Unternehmen ist seit einigen Jahren in Europa tätig und sorgt immer wieder mit Minipreisen und hohen Rabatten für Aufsehen. Produkte werden häufig direkt vom Hersteller zu den Kunden geliefert. Der Anbieter ist umstritten.

Politiker, Handelsvertreter und Verbraucherschützer monieren unter anderem Produktqualität, mangelnde Kontrollen und unfaire Wettbewerbsbedingungen. Die EU-Kommission bemängelte nun, dass Temus Risikobewertung anders als gesetzlich gefordert auf allgemeinen Informationen über Risiken im gesamten E-Commerce-Sektor beruhe anstatt auf konkreten Belegen zum eigenen Dienst, einschließlich öffentlicher Berichte und Tests.

Zudem habe Temu nicht angemessen bewertet, inwieweit die Gestaltung seiner Plattform das Risiko, illegale Produkte zu verbreiten, verstärken könnte. Als Beispiele nannte die EU-Kommission Produktwerbung durch Influencer sowie Empfehlungssysteme. Temu muss nun die Strafe zahlen und die Probleme beheben - sonst könnte die Behörde zusätzlich tägliche Strafzahlungen verhängen.

Unabhängig davon untersuchen die Fachleute der EU-Kommission derzeit auch, ob Temu unter anderem durch eine Einschränkung des Zugangs von Forschern zu Daten gegen EU-Recht verstoßen könnte und mehr gegen den Verkauf illegaler Produkte tun müsste, wie Virkkunen sagte. Auch die chinesischen Mitbewerber AliExpress und Shein stehen im Fokus. Das Gesetz über digitale Dienste, auch als Digital Services Act (DSA) bezeichnet, gilt seit Februar 2024 und soll gegen als gefährlich angesehene Praktiken von Tech-Riesen vorgehen.

Große Onlineplattformen müssen sich wegen des DSA an deutlich strengere Vorschriften halten: Beschwerden von Nutzerinnen und Nutzern sollen besser aufgegriffen, illegale Inhalte schneller entfernt und Kinder besser geschützt werden. Ansonsten müssen die Onlineplattformen mit empfindlichen Strafen rechnen: Bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes sind möglich. Die Strafe gegen Temu ist laut EU-Kommission angesichts eines weltweiten Jahresumsatzes von 53 Milliarden Euro im Jahr 2025 weit von diesem Prozentsatz entfernt. Kritiker halten der Behörde vor, diese Sanktionsmittel zu wenig zu nutzen.

Die Strafe gegen Temu ist erst die zweite auf Grundlage des DSA. Im Dezember hatte die EU-Kommission die Onlineplattform X von Tech-Milliardär Elon Musk sanktioniert. Sie musste wegen Transparenzmängeln 120 Millionen Euro zahlen. Dabei ging es unter anderem um eine irreführende Authentifizierung von Nutzerkonten durch den weißen Verifizierungshaken auf blauem Grund.

Bei der Entscheidung zu Temu berücksichtigten die Expertinnen und Experten der EU-Kommission unter anderem auch Daten von Zollbehörden. Diese zeigten hohe Raten an Verstößen bei den auf Temu verkauften Produkten in den untersuchten Kategorien





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Temu EU-Kommission Illegale Produkte Digital Services Act Verbraucherschutz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

200 Jahre Fotografie: Wie das Medium das Sehen revolutionierteMit dem ersten Bild änderte sich der Blick auf die Dinge: In einem Arbeitszimmer in Frankreich wurde vor 200 Jahren die Fotografie geboren. Das Lentos blickt zum Geburtstag zurück und auf ihren...

Read more »

Brand in Erpersdorf: 200 Feuerwehrleute im EinsatzIn Erpersdorf im Bezirk Tulln standen mehrere Hallen sowie ein ehemaliges Bürogebäude in Vollbrand. Eine Person und ein Feuerwehrmann wurden verletzt und ins Spital gebracht.

Read more »

EU verhängte 200-Millionen-Strafe gegen Onlinehändler TemuBRÜSSEL. Die EU-Kommission hat wegen illegaler Produkte eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu verhängt.

Read more »

EU verhängt 200-Millionen-Strafe gegen TemuDie EU-Kommission hat wegen illegaler Produkte eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu verhängt.

Read more »