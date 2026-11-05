EU-Kommission stellt KI-Lehrplan und Kompetenzzertifikat vor

Die EU-Kommission will Schüler durch ein freiwilliges KI-Kompetenzzertifikat und neue Lehrpläne auf die digitale Arbeitswelt vorbereiten. Ziel ist sicherer Umgang mit KI.

Die EU-Kommission hat am Donnerstag einen umfassenden Strategieplan zur Bildung im digitalen Zeitalter vorgestellt. Im Fokus steht dabei das sogenannte "Education and Skills Package", das speziell darauf ausgelegt ist, Jugendliche auf die tiefgreifenden Veränderungen am Arbeitsmarkt durch Künstliche Intelligenz vorzubereiten. Dieses neue Bildungspaket zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Technologien sicher und kritisch zu evaluieren, anstatt sie unkritisch zu übernehmen.

Freiwilliges KI-Kompetenzzertifikat für Schulen

Zentrales Element der neuen Initiative ist die Einführung eines freiwilligen KI-Führerscheins, der als sogenanntes "Kompetenzzertifikat" ab dem kommenden Schuljahr verfügbar sein wird. Lehrkräfte sollen in die Lage versetzt werden, dieses Zertifikat aktiv in ihren Unterricht zu integrieren, um konkrete Kompetenz- und Lernziele mit ihren Schülern zu vereinbaren. Durch diese Maßnahme wird der Erwerb digitaler Grundkompetenzen institutionalisiert und in den regulären Lehrplan eingebettet.

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte bei der Vorstellung des Pakets explizit, dass das primäre Ziel darin besteht, Kindern die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um sicher mit Künstlicher Intelligenz zu interagieren. Sie erklärte weiter, dass ihre Behörde zwar keine verbindlichen Gesetze im Bildungsbereich erlassen kann, aber unterstützende Rahmenbedingungen schafft, die den Mitgliedstaaten den Weg ebnen.

Datenlage der PISA-Studie und Lehrermangel

Die Kommission stützte ihre Forderungen auf die neuesten Ergebnisse der PISA-Studie, um den Handlungsdringlichkeit zu untermauern. Die vorliegenden Zahlen zeigen ein besorgniserregendes Bild: Dreiunddreißig Kommapunkt neun Prozent der Fünfzehnjährigen in Europa erzielen in Mathematik unterdurchschnittliche Leistungen. Im Bereich des Lesens liegen dreißig Kommapunkt drei Prozent der Schüler unter dem Durchschnitt, und bei Naturwissenschaften sind es sogar fünfundzwanzig Kommapunkt neun Prozent. Die EU-Kommission hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, diesen Anteil an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern langfristig auf unter fünfzehn Prozent zu senken.

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Neben den akademischen Mängeln adressiert die EU-Strategie auch strukturelle Probleme im Bildungssystem, insbesondere den akuten Lehrkräftemangel. Im Rahmen der "EU Teachers Agenda" wird die Kommission die Mitgliedsstaaten auffordern, attraktivere Laufbahnen und bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dazu gehören eine verbesserte berufliche Ausbildung sowie kontinuierliche Weiterbildungsangebote. Ab dem Jahr 20二十七 werden die erweiterten "Teacher Academies 2.0" speziell angehende Pädagogen und Schulleitungen unterstützen, um deren Kompetenzen im Einsatz von KI-Stick zu stärken.

Internationale Zusammenarbeit und nächste Schritte

Bereits in der Vergangenheit hat die EU zusammen mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einen Leitfaden für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Schulen veröffentlicht. Experten der OECD gehen davon aus, dass der sichere Umgang mit KI-Diensten in Zukunft für die Mehrheit der Berufsfelder eine unverzichtbare Voraussetzung sein wird. Schüler lernen demnach, KI-generierte Informationen kritisch zu hinterfragen und dürfen sich nicht zu stark auf diese Assistenten verlassen, um eigenständiges Denken zu fördern.

Um den Austausch bester Praxis zu ermöglichen, peilt die EU im Zuge des Erasmus+-Programms an, jährlich hundert neue Schulallianzen aufzubauen. Diese länderübergreifenden Partnerschaften sollen dazu dienen, Unterrichtsmethoden zu verbessern und Wissen über den Umgang mit neuen Technologien zwischen den europäischen Nationen zu teilen. Der Europäische Rat muss das vorgelegte Paket nun prüfen und verabschieden, bevor die Maßnahmen flächendeckend implementiert werden können.