EU-Kommission stellt Altersprüfung-App für soziale Medien vor – Österreich vorerst nicht dabei

Die Europäische Kommission hat einen Prototypen einer App vorgestellt, der die Altersbestätigung für soziale Medien vereinfachen soll. Ziel ist es, Kinder vor Inhalten zu schützen, die für sie nicht geeignet sind. Sieben EU-Staaten starten ein Pilotprojekt, Österreich nimmt nicht teil. Die App ist freiwillig und datenschutzfreundlich.

Nach dem Vorbild der Corona-App soll künftig verhindert werden, dass Kinder verbotene Soziale Medien konsumieren. Sieben Mitgliedstaaten machen beim Pilotprojekt mit, Österreich ist nicht dabei.

Unter dem Leitgedanken Eltern sollen ihre Kinder erziehen, nicht die Plattformen, präsentierte Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, am Mittwoch einen Prototypen einer neuen App. Diese Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, ihr Alter auf dem Handy zu bestätigen und somit die Einhaltung der Mindestaltersgrenzen für die Nutzung von sozialen Medien wie Snapchat, WhatsApp oder TikTok zu gewährleisten.

Derzeit herrscht in diesem Bereich eine bedenkliche Lücke, die oft unbeachtet bleibt, wie eine Befragung von Eltern kleiner Kinder leicht belegen kann. Die Europäische Kommission hat diese App intern entwickelt und den Quellcode offen gelegt. Dies soll Technologieunternehmen, die soziale Medien betreiben, die Integration der App in ihre Systemarchitekturen erleichtern.

Um die Anwendung nutzen zu können, ist eine einmalige Anmeldung mit einem Personalausweis erforderlich. Das Vorbild für diese neue Initiative ist die Corona-App, die die Kommission während der Pandemie entwickelt hatte, um die schnelle und unkomplizierte Vorlage von Impfzertifikaten zu ermöglichen.

Frau von der Leyen betonte die Erfolgsgeschichte dieser Anwendung: Mit einem Scan unserer Covid-Zertifikate konnten wir wieder auf Konzerte gehen oder ein Flugzeug besteigen, um zu reisen. 78 Staaten auf vier Kontinenten haben diese App von der EU übernommen, was zweifellos als großer Erfolg zu werten ist.

Sieben Mitgliedstaaten haben sich zu einem Pilotprojekt entschlossen und planen die Integration der neuen Altersbestätigungs-App in ihre digitalen Geldbörsen. Zu diesen Vorreiterländern zählen Frankreich, Dänemark, Griechenland, Italien, Spanien, Irland und Zypern. Österreich beteiligt sich an diesem ersten Schritt vorerst nicht.

Ein zentraler Aspekt der App ist die Gewährleistung der Privatsphäre der Nutzer: Sensible Ausweisdaten werden nicht von den Plattformbetreibern ausgelesen oder verarbeitet. Darüber hinaus ist die Anwendung weltweit nutzbar und nicht auf das Gebiet der Europäischen Union beschränkt.

Es ist jedoch wichtig zu hervorheben, dass die Nutzung dieser App nicht verpflichtend sein wird, um auf soziale Medien zugreifen zu können. Dies unterscheidet sie grundlegend von der Corona-App, bei der ein fehlender Impfnachweis den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen oder Flugreisen einschränkte. Die neue App dient vielmehr als ein Werkzeug zur Unterstützung der elterlichen Verantwortung und zum Schutz von Kindern vor ungeeigneten Inhalten





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