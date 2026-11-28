Die EU-Kommission veröffentlicht den Quantum Act, um europäische Forschungsergebnisse in innovative Produkte zu überführen. Ziel ist es, technologische Abhängigkeiten zu vermeiden und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu sichern. Der Artikel analysiert den aktuellen Entwicklungsstand der Technologien.

Die Europäische Union hat am Wochenende ihre strategischen Pläne für die Zukunft der Quantentechnologie n konkretisiert. Die EU-Kommission hat den sogenannten Quantum Act veröffentlicht, ein umfangreiches Programm mit dem expliziten Ziel, das in Europa erworbene tiefgreifende wissenschaftliche Wissen in erfolgreiche wirtschaftliche Innovationen umzuwandeln. Dieser Schritt soll verhindern, dass Erkenntnisse mit dem Vermerk made in Europe anschließend in anderen Weltregionen kommerziell umgesetzt werden, was früher häufig zu technologischen Abhängigkeiten geführt hat.

Wettbewerbsvorteil durch Innovationssicherung

Historisch gesehen war Europa in der Grundlagenforschung bei Schlüsseltechnologien wie dem Internet, der Gentechnik und der Künstlichen Intelligenz zwar oft führend, aber die kommerzielle Verwertung lag lange Zeit in den Händen anderer Regionen. Der Quantum Act soll diese Diskrepanz beheben, indem er Brücken zwischen akademischer Forschung und industrieller Anwendung baut. Es geht darum, die europäische Führungsrolle in der Theorie nun auch in der marktrelevanten Praxis zu festigen und so die strategische Autonomie der Union zu stärken.

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Physikalische Grundlagen und Nobelpreisträger

Hinter diesen komplexen Anwendungen verbergen sich physikalische Prinzipien, die für Laien oft verwirrend erscheinen, sich aber äußerst praktisch nutzen lassen. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist der Wiener Quantenphysiker Anton Zeilinger. Er demonstrierte eindrucksvoll, wie sich die Verschränkung von Teilchen für die sicherheitskritische Übermittlung von Informationen einsetzen lässt. Diese bahnbrechende Arbeit wurde international gewürdigt, als Zeilinger im Jahr 2022 mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet wurde.

Quantentechnologien werden heute enorme Auswirkungen auf eine Vielzahl von Sektoren prognostiziert. Das Spektrum reicht von Künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit über die Erdbeobachtung, Finanzdienstleistungen, Energieeffizienz und Mobilität bis hin zur Raumfahrt, dem Gesundheitswesen und sogar den Sozialwissenschaften. Die Bandbreite der potenziellen Anwendungen unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Investitionsprogramms für die gesamte europäische Wirtschaft.

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Aktueller Entwicklungsstand der Technologien

Die Umsetzung von theoretischen Erkenntnissen in marktreife Produkte ist ein gradueller Prozess, der erhebliche Zeit und Ressourcen verschlingt. Dieser Reifeprozess wird durch den sogenannten Technology Readiness Level (TRL) gemessen, der von der Stufe 1 für die reine Grundlagenforschung bis zur Stufe 9 für den erfolgreichen Einsatz in der Praxis reicht. Ein TRL von 4 beschreibt beispielsweise einen ersten funktionierenden Laboraufbau, während ein TRL von 7 bedeutet, dass ein Prototyp bereits im realen Einsatz ist. Eine aktuelle Analyse fasst den Stand wie folgt zusammen: Von den erfassten 74 Technologien befinden sich lediglich 13 Prozent bereits im operativen Einsatz auf den TRL-Stufen 8 und 9.

Eine starke Konzentration von 47 Prozent aller Technologien liegt in den TRL-Stufen 3 bis 5. Das bedeutet, dass diese Entwicklungen zwar weit fortgeschritten sind und die bloße Theorie hinter sich gelassen haben, aber noch mehrere Jahre von einem flächendeckenden Praxiseinsatz entfernt sind. Ein weiteres Drittel aller untersuchten Technologien, also 33 Prozent, hat das reine Prototypenstadium bereits überwunden (TRL 6 und 7), ist jedoch noch nicht in routinemäßiger Anwendung. Diese Datenlage zeigt klar auf, dass noch erhebliches Potenzial in der Marktreife erschlossen werden muss.

Differenzierte Analyse nach Anwendungsfeldern

Betrachtet man die einzelnen technologischen Bereiche, zeichnen sich beträchtliche Unterschiede in der Reife ab. Im Feld der Sensorik befinden sich viele Technologien bereits in fortgeschrittenen Demonstrationsphasen zwischen TRL 6 und 8. Im Gegensatz dazu starten viele andere innovative Ansätze noch in sehr frühen Entwicklungsstadien. Die Quantenkommunikation tritt derzeit in eine mittlere Reifephase ein und wird bereits mit Demonstrationen in realen Infrastrukturen getestet. Dies bietet konkrete Anhaltspunkte für nahe zukünftige Investitionen und Partnerschaften.

Quantencomputer stellen nach wie vor das am wenigsten ausgereifte Segment innerhalb dieser Technologiefamilie dar. Die meisten Anwendungen für Quantencomputer befinden sich noch auf den TRL-Stufen 3 bis 5. Nur bestimmte Teilsysteme oder spezifische Demonstrationsplattformen erreichen bereits höhere Reifegrade. Diese differenzierte Betrachtung ist essenziell, um realistische Erwartungen an die Markteinführung zu setzen und Ressourcen gezielt dort einzusetzen, wo der größte Fortschrittsgewinn erwartet wird.

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Strategische Chancen für Europa

Ein entscheidendes Fazit für Europa aus dieser Datenlage lautet: Anders als etwa bei der Künstlichen Intelligenz ist der Zug bei Quantentechnologien lange nicht abgefahren. Die Chancen, im globalen Wettrennen dieser Zukunftstechnologien weiterhin mitzuspielen, sind also nach wie vor hoch. Allerdings erfordert dies einen entschlossenen und zügigen Investitionsstrom in den aktuellen Bereich. Nur durch schnelle Skalierung der innovativen Ansätze aus den TRL-Stufen 3 bis 7 kann Europa seine technologische Souveränität sichern.

Dieser strategische Fokus wird durch Experten wie Martin Kugler untermauert. Kugler, der bis 2014 das Forschungsressort der Presse leitete, arbeitet nun als Wissenschaftskommunikator am AIT. In seiner wöchentlichen Kolumne widmet er sich zentralen wissenschaftlichen Begriffen und präsentiert die neuesten Erkenntnisse. Seine Analysen helfen dabei, die komplexe Lage der Quantentechnologien für politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger verständlich aufzubereiten.