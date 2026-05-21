EU-Kommission prüft Techgiganten für Anzeigen-Ignoranz

Die EU-Kommission prüft die drei Techgiganten Meta, TikTok und Google für die Annahme von Anzeigen von Verbraucherschutz-Organisationen. Es wurden über 900 Finanzscams gemeldet, jede zweite Meldung ging ins Leere. Die Konsumentenschutz-Organisationen zeigen dubiose Werbungen an den Plattformen an und kritisieren die Plattformen für die ignorierte Meldung.

Die drei Techgiganten sollen nun von der EU-Kommission geprüft werden, da sie Anzeigen von Verbraucherschutz-Organisationen ignoriert hätten. Es wurden über 900 Finanzscams gemeldet, jede zweite Meldung ging ins Leere.

Wer Fake-Anzeigen sieht, könnte sie bei der jeweiligen Plattform melden. Nur: Das bringt so gut wie gar nichts, wie die Arbeiterkammer Wien mit dem europäischen Verbraucherverband und 27 anderen europäischen Konsumentenschutz-Organisationen herausfand. Sie brachten deswegen eine Beschwerde bei der EU-Kommission und bei den nationalen Behörden gegen Meta, TikTok und Google ein. Der Vorwurf: Die Plattformen kommen ihren Verpflichtungen aus dem EU Digital Services Act (DSA) nicht nach – gefährliche, betrügerische Finanzwerbungen bleiben online – trotz Meldung.

In Österreich ist die Kommunikationsbehörde Austria als Digital Services Coordinator zuständig; die Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH (RTR) unterstützt sie dabei. Die Konsumentenschutz-Organisationen zeigten zwischen Dezember und März 900 Werbungen mit dubiosen Gewinnversprechen bei den Plattformen an. Mehr als jede zweite Meldung sei zurückgewiesen oder ignoriert worden. Die AK Wien meldete rund 130 problematische Videos.

Seit Kurzem gilt sie als Trusted Flagger, das heißt, sie ist berechtigt, rechtswidrige sowie dubiose Inhalte auf Plattformen zu erkennen, zu beurteilen und an deren Betreiber – etwa Meta – zu melden. Als Trusted Flagger würden die AK Meldungen immerhin teilweise Wirkung zeigen, Hinweise privater Nutzer hingegen seien überall ins Leere gelaufen. AK-Konsumentenexpertin Louise Beltzung kritisiert: „Die Plattformen müssen dubiose Anzeigen nicht nur schneller löschen, sondern auch User-Meldungen endlich ernst nehmen.

“ Die EU-Kommission und die nationalen Aufsichtsbehörden sollen die Plattformen streng prüfen und die Einhaltung des Digital Services Act durchsetzen, verlangt die AK. Falls Meta, TikTok und Google weiterhin untätig bleiben, müssten auch empfindliche Geldstrafen folgen





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