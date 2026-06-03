EU-Kommission lobt Österreichs Defizitmaßnahmen, mahnt aber Reformbedarf an

Die EU-Kommission bescheinigt Österreich im Defizitverfahren Fortschritte, fordert aber Reformen in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Energie und Wettbewerbsfähigkeit. Das Defizit von 4,1 Prozent soll gesenkt werden, während Verteidigungsausgaben über eine Ausweichklausel erhöht werden dürfen.

Die Europäische Kommission hat Österreich im laufenden Defizitverfahren ein positives Zeugnis ausgestellt. Wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte, seien die wichtigsten Maßnahmen, die bis zum 30.

April fällig waren, umgesetzt worden. Die Regierung in Wien hatte am 29. April ihren jährlichen Fortschrittsbericht vorgelegt. Darin wird dargelegt, wie sie das übermäßige Haushaltsdefizit abbauen will.

Die Kommission betonte, dass die empfohlenen Höchstwerte für das Nettoausgabenwachstum eingehalten werden müssten, um das Verfahren erfolgreich abzuschließen. Zugleich forderte sie Österreich auf, höhere Ausgaben für Verteidigung zu tätigen, wobei die nationale Ausweichklausel genutzt werden könne. Diese Klausel erlaubt es EU-Staaten, zusätzliche Schulden für Rüstungsausgaben aufzunehmen, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Österreich hatte die Klausel bereits im Februar aktiviert.

Damit will die Regierung die notwendigen Investitionen in die Landesverteidigung vorantreiben, ohne die Haushaltsdisziplin zu gefährden. Die Kommission sieht jedoch weiterhin Reformbedarf in mehreren Bereichen des Sozialsystems. Besonders die Gesundheitsversorgung, die Langzeitpflege und die Altersversorgung müssten nachhaltig gestaltet werden. Es brauche entschlossene Maßnahmen zur Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, hieß es aus Brüssel.

Zudem verlangt die EU-Kommission den schrittweisen Abbau von Subventionen für fossile Brennstoffe. Österreich müsse die Energieeffizienz von Gebäuden verbessern und den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen, insbesondere bei der Windkraft. Beim derzeitigen Tempo werde das Land seine Klimaziele für 2030 nicht erreichen können. Die Stromerzeugung hänge immer noch stark von Erdgas ab, was die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen verlängere.

Auch der Arbeitsmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit werden als große Herausforderungen für die öffentlichen Finanzen genannt. Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ hatte im Vorfeld des Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel eine positive Bewertung erwartet. Nachdem wir 2025 deutlich besser gelegen sind, als wir ursprünglich geplant haben, kann ich mir nur vorstellen, dass die Bewertung positiv ausfällt, sagte er.

Die Kommission hatte zuvor für die Jahre 2025 und 2026 ein Budgetdefizit von jeweils 4,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Österreich prognostiziert. Das Defizitverfahren war vor einem Jahr eingeleitet worden, nachdem das Defizit 2024 bei 4,7 Prozent des BIP gelegen hatte. Der erlaubte Höchstwert liegt bei drei Prozent der Wirtschaftsleistung. Österreich muss nun weiterhin glaubhaft darlegen, wie es das Defizit unter diese Grenze drücken will.

Die EU-Kommission wird die Entwicklung in den kommenden Monaten genau beobachten. Sollte das Land die Vorgaben nicht einhalten, drohen letztlich finanzielle Sanktionen. Dieser Schritt gilt jedoch als unwahrscheinlich, solange die Regierung ihren Kurs der Haushaltskonsolidierung fortsetzt. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Österreich den schmalen Grat zwischen notwendigen Investitionen und Sparzwängen erfolgreich meistern kann.

Die EU-Kommission hat zugleich betont, dass die langfristige Tragfähigkeit der Staatsfinanzen nicht allein durch kurzfristige Einsparungen, sondern nur durch strukturelle Reformen gesichert werden könne. Daher stehen nun insbesondere die Bereiche Gesundheit, Pflege und Pensionen im Fokus. Auch der Kampf gegen den Klimawandel erfordere zusätzliche Anstrengungen, die Österreichs Haushalt langfristig entlasten könnten, etwa durch geringere Importkosten für fossile Brennstoffe. Die Regierung in Wien zeigte sich zuversichtlich, die Auflagen erfüllen zu können.

Gleichzeitig warnte sie vor allzu strengen Sparvorgaben, die das Wirtschaftswachstum bremsen könnten. Der Spagat zwischen Haushaltsdisziplin und Zukunftsinvestitionen bleibt eine Herausforderung für die Koalition





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