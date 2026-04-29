EU-Kommission leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich, Deutschland und Frankreich wegen Geldwäsche-Richtlinie und Geschlechterparität ein

Die Europäische Kommission hat Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich, Deutschland und Frankreich wegen mangelhafter Umsetzung der EU-Geldwäsche-Richtlinie eingeleitet. Zudem fordert sie Österreich und acht weitere Länder auf, die Richtlinie zur Geschlechterparität in Aufsichtsräten vollständig umzusetzen. Die betroffenen Staaten haben zwei Monate Zeit, um die Mängel zu beheben, sonst drohen weitere rechtliche Schritte.

Die Europäische Kommission hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sie gegen Österreich, Deutschland und Frankreich Vertragsverletzungsverfahren wegen der unzureichenden Umsetzung der EU- Geldwäsche-Richtlinie eingeleitet hat. Die Kommission kritisiert insbesondere die mangelhafte Definition und Regelung der Haftung juristischer Personen in den nationalen Rechtsvorschriften dieser Länder.

Zudem hat die EU-Behörde Österreich aufgefordert, die EU-Vorschriften zur Geschlechterparität in Aufsichtsräten vollständig umzusetzen. Die Anti-Geldwäsche-Richtlinie dient dazu, Straftatbestände und Sanktionen gegen Geldwäsche zu definieren und die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten in diesem Bereich zu stärken. Sie soll verhindern, dass Straftäter schwächere Rechtssysteme ausnutzen, um ihre illegalen Gewinne zu legalisieren. Die Kommission hat den betroffenen Ländern ein förmliches Mahnschreiben zugestellt und ihnen zwei Monate Zeit gegeben, um die beanstandeten Mängel zu beheben.

Sollten die Länder nicht nachkommen, könnte die Kommission im nächsten Schritt des Verfahrens begründete Stellungnahmen versenden. Dies könnte schließlich zu einer Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof und möglicherweise zu Geldstrafen führen. Parallel dazu hat die Kommission Österreich und acht weitere EU-Länder – darunter Belgien, Bulgarien, Tschechien, Zypern, Lettland, Ungarn, Polen und Portugal – aufgefordert, die Richtlinie zur Geschlechterparität in Aufsichtsräten vollständig umzusetzen.

Die Richtlinie sieht vor, dass große börsennotierte Unternehmen in der EU einen Anteil von 40 Prozent des unterrepräsentierten Geschlechts in ihren nicht exekutiven Aufsichtsräten und 33 Prozent in allen Aufsichtsräten erreichen müssen. Die Frist für die Umsetzung dieser Richtlinie endete am 28. Dezember 2024, doch mehrere Mitgliedstaaten haben die Vorgaben nicht fristgerecht umgesetzt. Die Kommission hatte bereits im Jänner 2025 Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, da die betroffenen Länder die Fristen nicht eingehalten hatten.

Die Staaten haben nun erneut zwei Monate Zeit, um auf die begründete Stellungnahme der Kommission zu reagieren und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Andernfalls könnte die Kommission die Fälle dem Europäischen Gerichtshof vorlegen und die Verhängung von Geldstrafen beantragen. Die Kommission betont, dass die vollständige Umsetzung der EU-Richtlinien entscheidend ist, um die Integrität des europäischen Finanzsystems zu gewährleisten und die Gleichstellung der Geschlechter in Führungspositionen zu fördern.

Die betroffenen Länder stehen nun unter Druck, ihre nationalen Gesetze entsprechend anzupassen, um weitere rechtliche Schritte zu vermeiden





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren Geldwäsche-Richtlinie Geschlechterparität Aufsichtsräte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beschwerde gegen Österreich wegen Aussetzung des Familiennachzugs bei der EU-Kommission eingereichtNGOs und Juristen beschweren sich bei der EU-Kommission über die österreichische Aussetzung des Familiennachzugs für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte. Sie argumentieren, dass dies gegen Unionsrecht verstößt, da keine ausreichende Begründung oder Einbindung der EU-Institutionen erfolgte.

Read more »

Beschwerde gegen Österreichs Familiennachzugs-Stopp bei EU-KommissionMehrere NGOs haben bei der EU-Kommission eine Beschwerde gegen den österreichischen Stopp des Familiennachzugs für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte eingereicht. Ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH wird jedoch als unwahrscheinlich eingeschätzt.

Read more »

Mangelnder Kinderschutz: EU-Kommission droht Meta mit GeldstrafeDer Betreiber von Facebook und Instagram tut zu wenig, damit Kinder unter 13 Jahren keinen Zugang zu seinen Diensten hat.

Read more »

EU: Verfahren gegen Österreich wegen Geldwäsche-RichtlinieBRÜSSEL. Österreich und die anderen betroffenen EU-Länder haben nun zwei Monate Zeit, um auf die von der Kommission aufgezeigten Mängel zu reagieren und diese zu beheben.

Read more »

Sondersteuer für Supermärkte: EU-Kommission verklagt UngarnBRÜSSEL/SALZBURG. Die EU-Kommission wird Ungarn wegen der in Österreich stark kritisierten ungarischen Sondersteuer auf die Gewinne von Supermarktketten vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) klagen. Die EU-Kommission wirft dem Land vor, ausländische Ketten zu diskriminieren.

Read more »

Geldwäsche-Richtlinie bringt neues EU-VerfahrenDie Europäische Kommission hat am Mittwoch bekannt gegeben, gegen Österreich, Deutschland und Frankreich wegen der nicht korrekten Umsetzung der ...

Read more »