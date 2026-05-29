Der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar hat innerhalb von drei Wochen eines seiner wichtigsten Ziele erreicht. Die EU-Kommission hat den größten Teil der noch unter Vorgänger Viktor Orbán blockierten Fördergelder frei gegeben.

Der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar hat innerhalb von drei Wochen eines seiner wichtigsten Ziele erreicht. Die EU-Kommission hat den größten Teil der noch unter Vorgänger Viktor Orbán blockierten Fördergelder frei gegeben.

Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit, nachdem sie sich mit Magyar getroffen hatte. Konkret geht es um zehn Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds als Zuschüsse und günstige Kredite.

Zudem gibt die EU 4,2 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln frei. Diese Gelder waren unter der Vorgängerregierung wegen Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit, wegen der Einschränkung der Rechte von sexuellen Minderheiten und Korruption eingefroren worden. Magyar hatte die ungarische Beitrittserklärung zur EU-Staatsanwaltschaft mit im Gepäck und überreichte diese von der Leyen. Diese Institution schützt den Haushalt der Europäischen Union und verfolgt Straftaten, die sich gegen die finanziellen Interessen der EU richten.

Magyar bezeichnete den Tag als 'historischen Tag' für Ungarn, aber auch als 'traurigen Tag' wegen der mangelhaften Bekämpfung der Korruption. Die politische Einigung hat auch eine 'traurige Seite', weil man hätte 'effektiver gegen die Korruption auftreten' sollen. Der EU-Beitritt der Ukraine war kein Teil der Vereinbarung und Ungarn ist bekanntlich gegen einen beschleunigten Beitritt der Ukraine und will auch weiterhin keine Waffen an das Kriegsland schicken.

Bevor das Geld ausgezahlt werden kann, muss Ungarn noch einen offiziellen Plan mit den Vorhaben einreichen und auch die anderen EU-Länder müssen grünes Licht für die Freigabe geben





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