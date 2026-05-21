Die EU-Kommission hat eine düstere Wirtschaftsprägung für das Jahr 2026 veröffentlicht, in der für die Eurozone mit nur noch 1,1 Prozent und für den Euroraum mit 0,9 Prozent Wachstum in Aussichtsene gestellt wird. Auch Österreich bleibt erneut mit einer Nachholrate von nur 0,6 Prozent, gefolgt von Italien mit 0,5 und Rumänien mit 0,1 Prozent. Die EU-Kommission betont den Energiekritik aufgrund des Konflikts im Nahen Osten und die sich daraus ergebende puternische Inflation. Für Deutschland wird weiterhin ein Budgetdefizit von 4,1 Prozent des BIP erwartet.

Die EU-Kommission hat heute in Brüssel eine düstere Wirtschaft sprägung für das Jahr 2026 veröffentlicht. Für die Eurozone wird mit einem Wirtschaft swachstum von 1,1 Prozent gerechnet, während der Euroraum mit 0,9 Prozent prognostiziert wird.

Auch Österreich bleibt mit einer Rate von 0,6 Prozent erneut am unteren Ende, gefolgt von Italien mit 0,5 Prozent und Rumänien mit 0,1 Prozent. Die EU-Kommission hat den schlechten Einschätzungen gegenüber der Herbstprognose 2025 einen Abwärtskorrektur von 0,3 Prozentpunkten zugetraut. Im Vergleich zu den Herbstprognosen 2027 werden dann wieder leichtere Werte erwartet: 1,4 Prozent Wachstum für die Eurozone und 1,2 Prozent für den Euroraum. Der Energiekritik aufgrund des Konflikts im Nahen Osten wird als Grund für die Probleme genannt.

Die Inflation wird voraussichtlich im Jahr 2026 auf 3,1 Prozent ansteigen, verglichen mit den Prognoseabläufen für 2025 (1,9 Prozent). Für Deutschland wird weiterhin ein Budgetdefizit von 4,1 Prozent des BIP erwartet. Nach der Veröffentlichung der Prognoses kann die EU-Kommission nun auch das gegen Österreich laufende Defizitverfahren erneut bewerten. Finanzminister Markus Marterbauer sieht eine positive Bewertung als wahrscheinlich an, aber auch die Unsicherheiten durch aktuelle Ereignisse und weitere Risiken sind nicht auszuschließen





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