Die EU-Kommission verhängt massive Bußgelder gegen Delivery Hero und Glovo wegen illegaler Informationsweitergabe und No-Poach-Vereinbarungen. Neue Kartellregeln betreffen auch Branchenverbände und öffentliche Kommunikation.

Die Europäische Kommission hat im Rahmen strengerer Kartellkontrolle drastische Maßnahmen gegen die Lieferplattformen Delivery Hero und Glovo ergriffen. Die Wettbewerbsbehörde verhängte eine gesamte Geldbuße in Höhe von rund 329 Millionen Euro. Diese Sanktion richtet sich gegen die Minderheitsbeteiligung, die Delivery Hero seit 2018 am direkten Konkurrenten Glovo hielt. Der Fall markiert einen Wendepunkt in der Durchsetzung des EU- Kartellrecht s und warnt Unternehmen vor subtilen Verstößen.

Informationsaustausch und No-Poach-Verstöße

Die Kommission sah in der Finanzbeteiligung von Delivery Hero an Glovo ein erhebliches Risiko für die Wettbewerbsverzerrung. Zwar ist eine Minderheitsbeteiligung an einem Wettbewerber nicht per se illegal. Sie wird jedoch kartellrechtlich problematisch, wenn sie Zugriff auf vertrauliche Unternehmensgeheimnisse gewährt oder Einfluss auf strategische Geschäftsentscheidungen nimmt. Die EU-Behörden stellten fest, dass die Beteiligung dazu genutzt wurde, Geschäftsstrategien untereinander abzustimmen, was den freien Wettbewerb erheblich einschränkte.

Risiko für Branchenverbände und Standardisierung

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Neben den konkreten Unternehmensfällen rücken auch die Aktivitäten von Branchenverbänden verstärkt in den Fokus der Aufsehungen. In jüngeren europäischen Verfahren, etwa im Bereich des Altfahrzeug-Recyclings oder bei Starterbatterien, stellte die EU-Kommission fest, dass Verbände Treffen organisierten und Kontakte zwischen konkurrierenden Unternehmen pflegten. Diese Strukturen schufen Instrumente und Standards, die Preisabstimmungen erleichterten. Als Konsequenz wurden neben den einzelnen Kartellmitgliedern nun auch die betroffenen Branchenverbände selbst mit Geldbußen belegt. Dies verdeutlicht, dass vertraute Räume wie Verbandstreffen oder Branchenrunden zu erheblichen Rechtsrisiken werden können. Routinen, die seit jeher als unbedenklich galten, unterliegen nun einer strengeren Prüfung. Dies betrifft die Weitergabe sensibler Informationen, die Abstimmung von Branchenstandards sowie die gemeinsame Nutzung von Referenz- und Preisindizes, die auf EU-Ebene bereits als relevante Preisabsprachen eingestuft wurden.

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KI-Einsatz bei Marktüberwachung und Hausdurchsuchungen

Eine dritte entscheidende Entwicklung betrifft die Methoden der Wettbewerbsbehörden selbst, die zunehmend auf technologiegestützte Analysen setzen. Im sogenannten Michelin-Verfahren bestätigte das Gericht der EU, dass die Kommission den für eine kartellrechtliche Hausdurchsuchung notwendigen Anfangsverdacht auf eine KI-gestützte Auswertung öffentlicher Earnings Calls stützen durfte. Gesucht wurde dabei nach Anhaltspunkten für sogenanntes Signalling. Das bedeutet, dass öffentliche Aussagen von Unternehmen über künftiges Marktverhalten, etwa bezüglich Preise, Kapazitäten oder angeblicher Preisdisziplin, von den Behörden als Signalisierungswerkzeuge interpretiert werden können. Für Unternehmen hat dies zur Folge, dass jede öffentliche Kommunikation vorab streng auf kartellrechtliche Risiken geprüft werden muss. Das Risiko der Entdeckung steigt insgesamt durch den effizienten Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Marktaufsicht erheblich an.

Neue Strategien für Compliance und Prävention

Parallel zum sinkenden Rückgriff auf Kronzeugenanträge versuchen Behörden wie die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) durch verstärkte Eigenermittlungen Lücken zu schließen. Die BWB hat dafür eigens ein Referat für Markt- und Kartellscreening eingerichtet. Kombiniert mit internen Whistleblower-Hotlines in Unternehmen und bei Behörden steigt die Wahrscheinlichkeit, Verstöße aufzudecken, weiter an. Die Botschaft für Geschäftsführungen und Rechtsabteilungen ist klar: Kartellrecht beginnt nicht erst bei geheimen Absprachen im Hinterzimmer. Unternehmen müssen ihre bestehenden Compliance-Maßnahmen zu Personalentscheidungen, Verbandsteilnahmen und öffentlicher Kommunikation neu bewerten. Nur durch proaktive Anpassungen lassen sich hohe Geldbußen und Reputationsschäden vermeiden, ohne notwendige, rechtmäßige Kooperationen im Markt einzuschränken.