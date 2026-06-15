EU-Kommissarin spricht von einem 'Mega-Montag für Erweiterung'

Die EU-Kommissarin Kos spricht von einem 'Mega-Montag für Erweiterung'. Außenministerin Meinl-Reisinger sieht die Annäherung im Interesse Österreichs.

Die EU-Kommissarin Kos spricht von einem ' Mega-Montag für Erweiterung '. Außenministerin Meinl-Reisinger sieht die Annäherung im Interesse Österreichs. Beitrittskonferenzen finden auch mit Moldau und Montenegro statt.

Die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und der Republik Moldau gehen weiter. Zwar wurden die Beitrittsverhandlungen mit Kiew formal bereits im Juni 2024 eröffnet, inhaltlich hatte die ungarische Vorgängerregierung aber jeglichen Fortschritt blockiert. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger betonte, dass es in den Beitrittsverhandlungen um die Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung von Korruption sowie um die Energiesicherheit gehe.

'Wir müssen den Beitrittsprozess insgesamt beschleunigen', sagte sie. Derzeit gebe es in diesem Prozess 'unendlich viele einstimmige Beschlüsse', Österreich trete hier für eine verstärkte Nutzung von Beschlüssen mit qualifizierter Mehrheit ein.

'Es darf nicht immer blockiert werden', so die Außenministerin. Dies führe zu einer 'Selbstlähmung', wenn die Prozesse zehn bis 20 Jahre dauerten. Im Hinblick auf anhaltende Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine betonte Meinl-Reisinger, dass 'deshalb brauchen wir Beitrittsverhandlungen'. Diese seien dazu da, diese Fragen zu lösen.

Beitrittsverhandlungen seien 'kein Gnadenakt der EU gegenüber einem Land', sondern brächten vielmehr den notwendigen Druck, um Reformen in den Beitrittsländern zu tätigen. Bei dieser zweiten Beitrittskonferenz seit dem Juni 2024 wird sowohl mit der Ukraine als auch mit Moldau erstmals ein Verhandlungsblock zu Grundrechten - der sogenannte 'Cluster Fundamentals' - eröffnet. Dieser umfasst fünf Kapitel: Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, Justiz, Freiheit und Sicherheit, öffentliche Auftragsvergabe, Statistik sowie Finanzkontrolle. Der Verhandlungsrahmen umfasst insgesamt 33 Kapitel, die in mehreren 'Clustern' gruppiert sind.

Neben Grundrechten zählen dazu auch der Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit, die 'grüne Agenda' und Nachhaltigkeit, Landwirtschaft und Kohäsion sowie die Außenbeziehungen. Um Verhandlungskapitel zu eröffnen und abzuschließen, braucht es Einstimmigkeit unter den 27 EU-Staaten. Die EU-Kommissarin sprach bei einem Außenministerrat in Luxemburg von einem 'Mega-Montag für den Erweiterungsprozess'. Für die Ukraine und Moldau sei es der größte Schritt vorwärts, seit diese Länder im Jahr 2023 den offiziellen EU-Kandidatenstatus bekommen haben.

Kos kündigte an: Der erste 'Cluster' könne nun eröffnet werden, weil beide Länder 'geliefert haben'. Kos erwartet, dass alle restlichen fünf 'Cluster' bereits im Juli eröffnet werden. Im Hinblick auf die jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine sprach sich Meinl-Reisinger für weitere EU-Sanktionen gegen Russland aus. Die Außenminister beraten am Montag dazu ein 21.

Sanktionspaket, das auf die Sektoren Energie, Handel, Finanzdienstleistungen und Krypto zielt.

'Der Druck wirkt', sagte Meinl-Reisinger. Die wirtschaftliche Situation Russlands sei katastrophal, es gebe eine 'reine Kriegswirtschaft'. Russlands Einnahmen aus Öl und Gas gingen zurück. Deshalb werde die EU nachschärfen, 'damit wir schneller Frieden haben'.

Auf Initiative Österreichs wird bei dem EU-Außenministerrat auch die Lage in Bosnien-Herzegowina diskutiert. Die EU müsse Bosnien-Herzegowina weiter unterstützen, derzeit gebe es aber dort eine innenpolitische Blockade. Der Rückzug von als Hoher Repräsentant der Staatengemeinschaft in Bosnien sei 'keine gute Nachricht'. Sie hoffe, dass die Europäische Union vereint hinter einem Kandidaten für die Nachfolge Schmidts stehe, sagte Kos. 74 Prozent der Bosnier seien für die EU-Integration.

Bei einer weiteren EU-Beitrittskonferenz mit Montenegro werden am Montag in Luxemburg zwei Kapitel - Arbeitnehmerfreizügigkeit und Konsumentenschutz - abgeschlossen. Montenegro ist der am weitesten fortgeschrittene EU-Beitrittskandidat und will der Europäischen Union bereits ab 2028 beitreten. Montenegro habe somit 16 Verhandlungskapitel abgeschlossen, rund die Hälfte, sagte Kos. Bis zum Ende der irischen EU-Ratspräsidentschaft bis Jahresende könne Montenegro 'die Zielgerade überqueren', so die EU-Erweiterungskommissarin.

Die Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine in Hinblick auf den fortwährenden Krieg in einer Aussendung als 'ein völlig falsches Signal' bezeichnete die Korruption in der Ukraine als kein Randphänomen, sondern ein strukturelles Problem, 'bis in das Umfeld von Präsident Selenskyj hinein'





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