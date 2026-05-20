EU-Intern Einigung auf Handelsabkommen mit USA

Die Europäische Union hat in der Nacht auf Mittwoch intern eine vorläufige Einigung auf ein Gesetz zur Abschaffung von Einfuhrzöllen auf US-Waren erzielt. Damit wurde ein wichtiger Teil des im vergangenen Juli mit Washington geschlossenen Handelsabkommens umgesetzt.

Die Europäische Union hat in der Nacht auf Mittwoch intern eine vorläufige Einigung auf ein Gesetz zur Abschaffung von Einfuhrzölle n auf US-Waren erzielt. Damit wurde ein wichtiger Teil des im vergangenen Juli mit Washington geschlossenen Handelsabkommen s umgesetzt.

US-Präsident Donald Trump hatte mit noch höheren Zöllen gedroht, sollte die EU das Abkommen nicht rasch umsetzen.



Die EU-Parlamentarierin und EVP-Chefunterhändlerin für das US-Abkommen, Zeljana Zovko, verkündete die Einigung auf X. Sie sagte, "Wir haben eine Einigung. Ich bin stolz darauf, verkünden zu können, dass Europa eine schädliche Eskalation der transatlantischen Handelsspannungen vermieden und europäische Unternehmen, Investitionen und Millionen von Arbeitsplätzen auf beiden Seiten des Atlantiks geschützt hat.

"



Die Europäische Volkspartei (EVP) teilte mit, das Abkommen biete voraussichtlich einen stabileren Rahmen für die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA. Zugleich lasse es Raum für weitere Diskussionen über ungelöste Fragen, insbesondere im Stahl- und Aluminiumsektor.



Der sozialdemokratische Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange, verwies darauf, dass die EU-interne Einigung die Befristung des Abkommens vorsieht. Zum Stichtag 31.12.2029 werden die Auswirkungen auf Europas Wirtschaft überprüft.

Sollte sich zeigen, dass europäische Unternehmen geschädigt werden oder neue Ungleichgewichte entstehen, wird somit automatisch die Notbremse gezogen.



Von der Leyen und Trump einigten sich im letzten Sommer auf den Deal, der in der EU nie auf Begeisterung stieß. Zuvor hatte die deutsche Industrie auf eine Verständigung der EU auf das Handelsabkommen mit den USA gedrängt.





Angesichts drohender weiterer US-Zölle und anhaltender Rechtsunsicherheit im transatlantischen Handel darf die EU jetzt nicht selbst zum Unsicherheitsfaktor werden, sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Volker Treier, am Dienstag. Gleichzeitig dürfe die EU nicht nachlassen, unrechtmäßige US-Zölle zurückzuweisen.



Es gehe jetzt darum, so schnell wie möglich den Konflikt mit den USA beizulegen. Er hatte sich verhalten zuversichtlich gezeigt, dass das gelingt





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Intern Handelsabkommen US-Waren Einfuhrzölle Zölle Trump Zölle Europa USA Zölle Europa-USA-Handelsbeziehungen Zölle Europa-USA-Handelsabkommen Zölle Europa-USA-Handelsabkommen-Zölle Zölle Europa-USA-Handelsabkommen-Zölle-Trump Zölle Europa-USA-Handelsabkommen-Zölle-Trump-Zölle Zölle Europa-USA-Handelsabkommen-Zölle-Trump-Zölle-E

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zankapfel Rettungsreform: Rot Kreuz-Pläne sorgen intern für ÄrgerDie Dreierkoalition will schaffen, was seit Jahren auf der To-Do-Liste von Regierungen steht: Eine Reform des Sanitätergesetzes. Warum das nicht einfach wird und selbst innerhalb der Rettungsorganisationen gestritten wird.

Read more »

USA erhielten neuen Vorschlag aus dem IranDie USA haben einen überarbeiteten Vorschlag zu einem Kriegsende aus dem Iran erhalten. Das teilte ein pakistanischer Vermittler am Montag mit. Beide ...

Read more »

Iran und USA drohungen: Standoff im Iran-Krieg, USA droht Schiffskontrolle und Israel preist auf AngriffDie "Behörde für die Straße des Persischen Golfs" (PGSA) wird Echtzeit-Updates über Operationen in der Meerenge bereitstellen. Schiffe an der Straße von Hormuz spielen eine Rolle im Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Besorgniserregend ist die Sperre der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Seestraße von Hormuz, die wirtschaftliche Verwerfungen sowie Rückfälle von Gefechten verursacht. Auch bis vor kurzem drohte der Iran in diesem Konflikt, dass Washington mit "neuen offensiven und überraschenden Szenarien" konfrontiert wird.

Read more »

Reform der Wehrpflicht: Hameseder will bei fehlender Einigung bald...„Bis Ende Mai oder Anfang Juni“ wolle er sich noch gedulden, sagt der Vorsitzende der Wehrdienstkommission, Erwin Hameseder. Verfassungsrechtler Peter Bußjäger hält einen längeren Wehrdienst ab 1....

Read more »