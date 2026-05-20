EU-Institutionen vereinbaren endgültige Umsetzung Zollvereinbarung mit USA

Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder einigen sich auf die endgültige Umsetzung der Zollvereinigung zwischen der Europäischen Union und den USA, nachdem monatelange Beratungen beendet wurden.

Der Weg für die Umsetzung einer Zollvereinbarung zwischen der Europäischen Union und den USA aus dem vergangenen Jahr ist nach monatelangen EU-Verhandlungen frei. Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder einigten sich in der Nacht auf Mittwoch in Straßburg darauf, europäische Zölle auf US-Industriewaren wie mit US-Präsident Donald Trump vereinbart, abzuschaffen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Einigung der EU-Institutionen. Sie äußerte am Mittwochmorgen die Hoffnung, dass damit ein turbulentes Kapitel in den transatlantischen Beziehungen abgeschlossen werde. Gemeinsam können wir einen stabilen, vorhersehbaren, ausgewogenen und für beide Seiten vorteilhaften transatlantischen Handel gewährleisten, fügte von der Leyen hinzu. Sie forderte, den Prozess zur Umsetzung der Zollsenkungen nun 'zügig' abzuschließen.

Der Chefverhandler des EU-Parlaments, Bernd Lange, erklärte in einer Pressekonferenz Mittwochfrüh in Straßburg, dass das EU-Parlament mehrere Sicherheitsklauseln in den Text hineinreklamiert hatte, darunter eine Aussetzungs- und eine Auslaufklausel, um zu gewährleisten, dass der Prozess nicht endlos dauern könnte und am Ende überprüft werden müsste, wie es mit der Situation weitergehen soll





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