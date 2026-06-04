EU-Innenkommissar Magnus Brunner für Ende der Kontrollen an den Binnengrenzen im Schengenraum

EU-Innenkommissar Magnus Brunner hat sich für ein Ende der Kontrollen an den Binnengrenzen im Schengenraum ausgesprochen. Er betont, dass Schengen funktionieren muss und dass es jetzt der richtige Zeitpunkt sei, diese Grenzkontrollen schrittweise zu beenden.

EU-Innenkommissar Magnus Brunner hat sich für ein Ende der Kontrollen an den Binnengrenzen im Schengenraum ausgesprochen. Er betonte, dass Schengen funktionieren muss und dass es jetzt der richtige Zeitpunkt sei, diese Grenzkontrollen schrittweise zu beenden.

Derzeit halten neun Länder im Schengenraum Kontrollen an ihren Grenzen zu anderen Schengenstaaten aufrecht, darunter Deutschland, Österreich und die Niederlande. Die EU-Kommission hat diesen Ländern empfohlen, die Kontrollen zu beenden, da der EU-Asylpakt in der kommenden Woche in Kraft treten wird und ein neues Einreisesystem eingeführt wird. Zusätzlich haben sich das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten auf eine Rückführungsverordnung geeinigt, die Abschiebungen auch in Drittländer erleichtern soll. Deutschland führt seit 2015 mit unterschiedlicher Intensität durchgehend Grenzkontrollen durch.

Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt hat angekündigt, die Grenzkontrollen um weitere sechs Monate zu verlängern, obwohl sie eigentlich im März auslaufen sollten. Brunner hat Verständnis für Deutschlands Haltung, aber betont, dass Schengen funktionieren muss und dass es jetzt der richtige Zeitpunkt sei, diese Grenzkontrollen zu beenden. Die EU-Kommission wird weiterhin Druck auf die Länder ausüben, um sicherzustellen, dass die Schengen-Regeln eingehalten werden





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